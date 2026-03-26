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क्या युद्ध के बीच भारत में लगने वाला है लॉकडाउन? PM मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था

Mar 26, 2026 10:17 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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24 मार्च 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कहर के कारण देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 500 से पार होने के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया था।

क्या युद्ध के बीच भारत में लगने वाला है लॉकडाउन? PM मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था

अमेरिका और ईरान मुद्दे पर जारी चर्चाओं के बीच भारत में लॉकडाउन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कोरोना के जिक्र को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ये अटकलें ऐसे समय पर लगाई जा रहीं हैं, जब देश में LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संकट छाया हुआ है।

ये दावे किए जा रहे

गौरव तोमर नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'क्या ईंधन संकट आने पर मोदी जी लॉकडाउन लगा सकते हैं?' साथ ही पीएम मोदी की सदन में बोलते हुए एक तस्वीर साझा की है। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे भारत में एक और लॉकडाउन की बू आ रही है।' सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई पोस्ट हैं, जिनमें लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं जारी हैं।

पीएम मोदी ने क्या कहा था

पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में युद्ध को लेकर भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि इस संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और इसका सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। उन्होंने कहा, ‘इस युद्ध के कारण दुनिया में बने हालात का प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज, संयम और शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के हालात ने भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, 'यह आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज में संदेश दुनिया में जाए।'

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खास बात है कि उन्होंने पूरे भाषण में कहीं भी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। साथ ही सरकार ने देश में किसी भी तरह की सार्वजनिक पाबंदियों का ऐलान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर किए जा रहे पोस्ट चर्चा मात्र हैं।

यहां सुनें पीएम मोदी की स्पीच

जब भारत में लॉकडाउन लगा

24 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के कहर के कारण देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 500 से पार होने के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया था। भारत द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों को लागू किए जाने के साथ ही पूरी दुनिया की 2.6 अरब से अधिक आबादी प्रतिबंधों के दायरे में आ गई थी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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