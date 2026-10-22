डिजिटल प्रमाण जारी करने वाली कंपनी ईमुद्रा में ही गड़बड़ी, केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश

साइबर सिक्योरिटी के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनी ईमुद्रा में खामियां सामने आई हैं। इसके बाद गूगल, मोजिला और ऐपल जैसे ब्राउजर ने इसके प्रमाण पत्रों को ब्लॉक कर दिया है।

इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग का ख्याल रखने वाली कंपनी ई-मुद्रा में ही खामी सामने आई है। दरअसल, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए बेंगलुरु स्थित 'ईमुद्रा' कंपनी आठ डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करती है। लेकिन हाल में सामने आई जानकारी में इन आठों प्रमाण पत्रों की निजी सुरक्षा कुंजी में गड़बड़ी सामने आई है। यह जानकारी सामने आने के बाद गूगल, ऐपल और मोजिला जैसी कंपनियों ने ई-मुद्रा द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को ब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए इस घटना की जांच के लिए विशेष दल गठित किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईमुद्रा की तरफ से डिजिटल प्रमाण पत्रों के लिए इतनी कमजोर सीक्रेट की बनाई थीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकेंड में इनका पता लगा सकता था। विशेषज्ञों के मुताबिक हर सिक्योरिटी की में 116 अंकों की एक रैंडम संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया। अव्यवस्था की हद तो तब हो गई, जब एक 'की' केवल 4 अंकों की ही थी।

बता दें, इन की का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति दुनिया की किसी भी वेबसाइट के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर सकता था। इन प्रमाण पत्रों को कोई भी फोन और कंप्यूटर भी असली मान लेते। हालांकि, अभी तक इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया है कि इन 'की' का कोई गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस चूक पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे "वैश्विक इंटरनेट की भरोसे की कड़ी" पर एक बड़ा प्रहार बताया है। उनका कहना है कि चूंकि कोई भी भरोसेमंद अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट की पुष्टि कर सकती है, इसलिए एक कंपनी की विफलता उन संगठनों को भी खतरे में डाल सकती है जिनका उस कंपनी से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा।

क्या है ई-मुद्रा? बेंगलुरू में केंद्रित ई-मुद्रा मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में काम करती है। पहला, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करना और ई-साइन सेवाएं उपलब्ध कराना। इन सेवाओं का नियमन मंत्रालय के तहत आने वाला नियंत्रक प्रमाणन प्राधिकरण करता है। दूसरा, ऐसे डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करना, जिन पर प्रमुख इंटरनेट ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा करते हैं। इनका इस्तेमाल वेबसाइटों, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन संचार को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। हाल में सामने आई सुरक्षा संबंधी घटना ई-मुद्रा के दूसरे क्षेत्र से जुड़ी है।

कमजोर कीस् का क्या हो सकता है खतरा? CERT-IN के मुताबिक, इंटरनेट पर वेबसाइट और यूजर्स के बीच भेजी जाने वाली जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र और सिक्योरिटी की का इस्तेमाल होता है। वेबसाइट को जारी ऐसे प्रमाणपत्र उनकी पहचान की पुष्टि करने में मदद करते हैं। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति ऐसी कुंजी हासिल कर ले, तो वह उसके जरिये फर्जी प्रमाणपत्र बना सकता है। इससे किसी असली वेबसाइट या भुगतान सेवा की नकल करना संभव हो सकता है। ऐसे में लोग यह समझकर फर्जी वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं कि वे किसी वास्तविक कंपनी की वेबसाइट पर हैं।

ई-मुद्रा ने दी सफाई ईमुद्रा ने अपने बयान में कहा कि इस घटना का भारत में उसके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DAC) और ई-हस्ताक्षर कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। उसकी प्रणालियों की सुरक्षा से समझौता नहीं हुआ है, कोई डाटा चोरी नहीं हुआ है और कंपनी के फिजिकल तथा डिजिटल सुरक्षा उपाय बरकरार हैं। हालांकि, कंपनी के वैश्विक टीएलएस कारोबार का एक छोटा हिस्सा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने कहा कि प्रभावित वैश्विक टीएलएस कारोबार उसके कुल राजस्व का करीब एक प्रतिशत है।

केंद्र सरकार ने बनाई जांच टीम ईमुद्रा में हुई इस चूक के बाद सरकार भी ऐक्टिव हो गई है। केंद्र ने इस मामले में एक विशेष टीम गठित की है। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया है कि इस घटना का भारत में वेबसाइटों और ऐप पर बहुत सीमित और कम समय के लिए असर पड़ा है। वहीं, नियंत्रक प्रमाणन प्राधिकरण (CCA) के नियमन के तहत आने वाली डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और ई-साइन सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित और अप्रभावित हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ सोशल मीडिया खाते घटना के प्रभाव को लेकर डर फैलाने वाले दावे कर रहे हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक दावों से बचने की अपील भी की है।