क्यों ठप हो गई थी रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग, IRCTC की वेबसाइट को क्या हुआ

रेल टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी (IRCTC) गुरुवार को सुबह काफी देर के लिए ठप हो गई। इसके चलते देश भर में लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जो अपनी किसी आगामी यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते थे। वेबसाइट नहीं खुल रही थी और वहां मेसेज दिखा रहा था कि मेंटनेंस ऐक्टिविटी के चलते ई-टिकट सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। इसके अलावा यदि किसी को अपने पुराने बुक टिकटों को कैंसिल करना है तो फिर उसके लिए कस्टमर केयर के हेल्पाइन नंबर और ईमेल के बारे में जानकारी दी गई थी, जो इस तरह है- FOR CANCELLATION/FILE TDR, PLEASE CALL AT CUSTOMER CARE NO. 14646,08044647999 & 08035734999 OR MAIL AT etickets@irctc.co.in।