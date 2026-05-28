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IRCTC की ये ट्रिक जान ली तो चुटकियों में बुक कर पाएंगे कंफर्म तत्काल टिकट, एजेंट की झंझट खत्म

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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IRCTC की ऐप पर तत्काल टिकट काटने की कोशिश में आपका भी दिमाग जरूर चकराया होगा। ऐसे में इस ऐप की एक सीक्रेट ट्रिक आपका काम आसान कर सकती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड देखिए:

IRCTC की ये ट्रिक जान ली तो चुटकियों में बुक कर पाएंगे कंफर्म तत्काल टिकट, एजेंट की झंझट खत्म

भारतीय रेलवे का कंफर्म टिकट पाना किसी वरदान से कम नहीं। खास कर त्योहारों या छुट्टियों के मौके पर तो ट्रेन का टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है। IRCTC लोगों को तत्काल टिकट बुक कराने का विकल्प तो देता है, लेकिन आप इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि इसमें सफलता मिलना हथेली पर सरसों उगाने के जैसा ही है। स्थिति इतनी खराब होती है कि बुकिंग शुरू होते ही कुछ सेकेंड के अंदर ही सीटें फुल हो जाती हैं। ऐसे में आम लोग एजेंटों के चक्कर काटते रहते हैं और भारी-भरकम कमीशन देने को मजबूर भी होते हैं। ऐसे में एक सिंपल सी ट्रिक ना सिर्फ आपका समय बचा सकती है बल्कि इससे आपका टिकट भी कंफर्म होने के पूरे चांसेज बन जाएंगे।

दरअसल तत्काल या सामान्य कोटे में भी टिकट बुक करते समय हमारा ज्यादातर समय 'पैसेंजर डिटेल्स' भरने में चला जाता है। जब तक हम इसे सबमिट करते हैं, तब तक सीट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। इससे बचने के लिए IRCTC ऐप और वेबसाइट पर एक इन-बिल्ट फीचर है। इस फीचर का नाम है 'मास्टर लिस्ट'। इस फीचर का सही तरीके से इस्तेमाल कर आप बुकिंग स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं।

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क्या है IRCTC का 'मास्टर लिस्ट' फीचर?

जब भी हम IRCTC पर टिकट बुक करते हैं, तो सबसे पहले हमें यात्री का नाम, उम्र, जेंडर और बर्थ प्रेफरेंस जैसी चीजें भरनी पड़ती है, जिसमें काफी समय लग जाता है। 'मास्टर लिस्ट' इसी समय बचाने की ट्रिक है। दरअसल मास्टर लिस्ट एक डिजिटल डायरी की तरह है। इसमें आप टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही अपने, अपने या अपने परिवार के या दोस्तों के नाम, आधार कार्ड नंबर और उम्र सहित अन्य डिटेल्स सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद जब बुकिंग विंडो खुलती है तो आपको ये सब टाइप नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ ‘एड एग्जिस्टिंग पैसेंजर्स’ पर क्लिक करके मास्टर लिस्ट से नाम चुनना होगा। इसके बाद सारी डिटेल्स अपने आप ही भर जाएगी।

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कैसे बनाएं अपनी मास्टर लिस्ट?

  1. IRCTC ऐप खोलें- सबसे पहले आईआरसीटीसी (IRCTC RailConnect) ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।

2. 'My Account' में जाएं- होम स्क्रीन पर नीचे या मेन्यू में दिख रहे 'My Account' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. 'My Master List' चुनें- यहां आपको 'My Master List' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर टैप करें।

4. यात्रियों की डिटेल्स भरें- अब 'Add Passenger' पर क्लिक करें। यहां यात्री का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ चॉइस भरें।

5. आईडी कार्ड डालें- वेरिफिकेशन के लिए यात्री का आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर दर्ज करें और 'Submit' कर दें।

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आपकी मास्टर लिस्ट तैयार है। आप इसमें एक साथ कई यात्रियों के नाम जोड़कर रख सकते हैं। अब आप टिकट विंडो खुलते ही 'Book Now' पर क्लिक करें। पैसेंजर डिटेल्स वाले पेज पर जाते ही ऐप आपको खुद 'Skip' या 'Select from Master List' का पॉप-अप दिखाएगा। आपको सिर्फ उन यात्रियों के नाम के आगे टिक करना होगा जिनके लिए टिकट चाहिए। जानकारी खुद ही भर जाएगी। इसके बाद सीधे पेमेंट पेज पर जाएं, पेमेंट करें।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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