वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अब यात्रियों को खाने के कम विकल्प मिलेंगे। IRCTC ने नया मेन्यू लागू किया है। नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक कई आइटम हटाए गए हैं। जानें अब ट्रेन में क्या मिलेगा, खाने का वजन कितना घटा और रेलवे ने यह बदलाव क्यों किया है।

वंदे भारत में खाने का मेन्यू बदला, अब नाश्ते से लेकर डिनर तक मिलेंगे कम विकल्प; जानें पूरी लिस्ट (फाइल फोटो- PTI)

लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खाने का अनुभव बदलने वाला है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए मेन्यू में कटौती शुरू की है। इसके तहत अब यात्रियों को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में पहले की तुलना में कम विकल्प मिलेंगे। फिलहाल यह व्यवस्था तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रूट पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, 1 नवंबर से लागू इस व्यवस्था का मकसद खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों को कम करना है। एयरलाइंस की तरह सीमित मेन्यू रखने से हर व्यंजन की गुणवत्ता पर नजर रखना आसान होगा। IRCTC फिलहाल यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन कर रहा है। प्रतिक्रिया सकारात्मक रहने पर इसे लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है।

इन तीन वंदे भारत स्लीपर रूट पर चल रहा ट्रायल रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल सभी तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रूट पर इस व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं:

मुंबई-बेंगलुरु

हावड़ा-कामाख्या

नई दिल्ली-वाराणसी जंक्शन इस परियोजना के तहत भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी रेलवे या उसके मौजूदा खानपान वेंडरों के बजाय प्रमुख क्लाउड किचन को दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे भोजन की गुणवत्ता पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।

नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक क्या बदला? मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में नए मेन्यू के तहत नाश्ते के लिए अब तीन विकल्प दिए जाएंगे। यात्री इडली-वड़ा के साथ चटनी और सांभर, पोहा या उपमा में से कोई एक चुन सकेंगे।

वहीं, दोपहर और रात के खाने में रोटी, चावल, दाल और एक मुख्य व्यंजन मिलेगा। मुख्य व्यंजन के तौर पर चिकन या शाकाहारी विकल्प चुनने की सुविधा होगी। इससे पहले यात्रियों को भोजन में कई अतिरिक्त विकल्प भी मिलते थे। नए मेन्यू से नाश्ते और मुख्य भोजन की कई चीजें हटा दी गई हैं।

पुराने मेन्यू से हटाए गए प्रमुख आइटम: नाश्ते में सूप, अंडे का ऑमलेट, ऑमलेट सैंडविच और वेज सैंडविच।

छाछ और चॉकलेट भी अब नाश्ते की सूची में शामिल नहीं होंगे।

दोपहर और रात के खाने में सूखी सब्जी, दही, सलाद, अचार और मिठाई जैसे विकल्प हटा दिए गए हैं। खाने का वजन 700 ग्राम से घटकर 500 ग्राम तक हुआ नए मेन्यू में सिर्फ व्यंजनों की संख्या ही कम नहीं हुई है, बल्कि एक मील का कुल वजन भी घटाया गया है। IRCTC के मुताबिक, पहले एक मील का वजन करीब 700 से 750 ग्राम होता था, जो अब घटकर लगभग 450 से 500 ग्राम रह गया है।

हालांकि, निगम का कहना है कि किसी भी व्यंजन की व्यक्तिगत मात्रा में कटौती नहीं की गई है। यानी खाने की प्लेट में अलग-अलग आइटम की मात्रा पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन विकल्पों की संख्या कम होने से कुल वजन घटा है।

IRCTC के एक अधिकारी ने बताया कि एयरलाइंस की तरह कॉम्पैक्ट मेन्यू रखने से अलग-अलग व्यंजनों के बजाय सीमित आइटम की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।

इन कंपनियों को मिली भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी IRCTC ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति के लिए बड़ी क्लाउड किचन कंपनियों के साथ करार किया है। एक अधिकारी के मुताबिक, कामाख्या रूट के लिए मेफेयर ग्रुप, हावड़ा के लिए ताजसैट्स और अन्य दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए सरोवर पोर्टिको ग्रुप के साथ साझेदारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन किचन में भोजन को तय गुणवत्ता के अनुसार तैयार करने, पैक करने और परोसने की व्यवस्था है।

नई व्यवस्था के बाद खाने की शिकायतों में 10 फीसदी कमी IRCTC के पश्चिमी जोन के ग्रुप जनरल मैनेजर गौरव झा के मुताबिक, क्लाउड किचन से भोजन की आपूर्ति शुरू होने के बाद खाने से जुड़ी शिकायतों में 10 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की संतुष्टि IRCTC की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में वंदे भारत समेत लंबी दूरी की ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं। यात्रियों ने ठंडा खाना, बासी भोजन और खाने में कीड़े मिलने जैसी समस्याएं उठाई हैं।

दही में कीड़े से लेकर दाल में कॉकरोच मिलने तक की शिकायतें खाने की गुणवत्ता को लेकर सामने आई घटनाओं ने रेलवे की खानपान व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

मार्च में: 21896 पटना-टाटानगर वंदे भारत ट्रेन में परोसे गए दही में कीड़े मिले थे।

अगस्त 2024 में: शिरडी-मुंबई वंदे भारत ट्रेन में दाल में कॉकरोच मिलने की शिकायत सामने आई थी।

फरवरी 2024 में: 20173 रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत में एक यात्री के भोजन में कॉकरोच मिला था।

अक्टूबर 2017 में: मुंबई-गोवा तेजस एक्सप्रेस में खाना खाने के बाद 26 यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक, सीमित कर्मचारियों, रसोई की जगह और उपलब्ध समय में कई तरह के व्यंजन तैयार करना भी एक बड़ी परिचालन चुनौती है।

सफल रहा ट्रायल तो लंबी दूरी की दूसरी ट्रेनों में भी बदलेगा मेन्यू IRCTC फिलहाल यात्रियों की प्रतिक्रिया और नई व्यवस्था के नतीजों का आकलन कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो सीमित मेन्यू की व्यवस्था सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में लागू की जा सकती है।