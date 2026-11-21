भारतीय रेलवे की 43 साल पुरानी RAC टिकट व्यवस्था खत्म हो सकती है। डिजिटल टिकट चेकिंग सिस्टम के चलते रेलवे इस नियम की समीक्षा कर रहा है। जानिए क्यों दो यात्रियों को एक बर्थ साझा करनी पड़ती है, दोनों से पूरा किराया क्यों लिया जाता है।

वेटिंग टिकट वालों के लिए बड़ा बदलाव; रेलवे क्यों खत्म करना चाहता है RAC की 43 साल पुरानी व्यवस्था? (फाइल फोटो)

Indian Railways RAC Ticket: भारतीय रेलवे की RAC टिकट व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल टिकट जांच प्रणाली लागू होने के बाद इस व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हो गई है। रेलवे मंत्रालय भी इसे बंद करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ट्रेन में RAC टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

दरअसल, RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है। खास बात यह है कि दोनों यात्रियों से टिकट का पूरा किराया वसूला जाता है, जबकि उन्हें पूरी बर्थ नहीं मिलती। लंबे समय से इस व्यवस्था को लेकर यात्रियों की असुविधा और किराये से जुड़े सवाल उठते रहे हैं।

आखिर क्यों शुरू की गई थी RAC टिकट व्यवस्था? RAC की शुरुआत 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी। उन्होंने संसद में रेल बजट पेश करते हुए इस व्यवस्था का ऐलान किया था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य वेटिंग लिस्ट में ऊपर रहने वाले यात्रियों को सफर के दौरान कन्फर्म बर्थ मिलने का मौका देना था।

उस समय रेलवे की आरक्षण व्यवस्था आज की तरह डिजिटल नहीं थी। कई बार कन्फर्म टिकट वाले यात्री ट्रेन में सफर करने नहीं पहुंचते थे और उनकी बर्थ खाली रह जाती थी। ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को खाली बर्थ देने की व्यवस्था बनाई गई।

इसके लिए कुछ बर्थ RAC यात्रियों के लिए आरक्षित रखी गईं। साथ ही, इस व्यवस्था का एक उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों की ओर से मनमाने तरीके से बर्थ आवंटित करने की संभावनाओं को रोकना भी था।

2016 में बढ़ाई गई थीं RAC बर्थ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने साल 2016 में RAC व्यवस्था में बदलाव करते हुए इसके तहत आरक्षित बर्थ की संख्या बढ़ा दी थी। इससे ज्यादा यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलने लगा। बदलाव के बाद अलग-अलग श्रेणियों में RAC बर्थ का आवंटन इस तरह किया गया था:

स्लीपर क्लास: प्रत्येक कोच में पहले RAC के लिए 5 साइड लोअर बर्थ आरक्षित थीं, जिन पर 10 यात्रियों को जगह मिलती थी। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई, जिससे 14 यात्रियों को समायोजित किया जाने लगा।

थर्ड एसी (3AC): RAC के लिए आरक्षित साइड लोअर बर्थ की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। इससे एक कोच में 4 की जगह 8 यात्रियों को जगह मिलने लगी।

सेकंड एसी (2AC): यहां RAC बर्थ की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। इससे 4 की जगह 6 यात्रियों को समायोजित किया जाने लगा।

डिजिटल टिकट जांच प्रणाली से कैसे बदल गई तस्वीर? रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, जब टिकट आरक्षण और जांच की व्यवस्था डिजिटल रूप से एक-दूसरे से जुड़ी नहीं थी, तब RAC यात्रियों के लिए काफी उपयोगी व्यवस्था थी। लेकिन अब तकनीक के इस्तेमाल से स्थिति बदल गई है।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर करने नहीं पहुंचता है तो ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) के जरिए इसकी जानकारी सिस्टम में दर्ज कर सकता है।

यह डिवाइस रेलवे की पूरी टिकटिंग प्रणाली से डिजिटल रूप से जुड़ी होती है। यात्री के ट्रेन में नहीं पहुंचने की स्थिति दर्ज होते ही संबंधित बर्थ अगले स्टेशन से सफर शुरू करने वाले दूसरे यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

अधिकारी के मुताबिक, RAC व्यवस्था खत्म होने से TTE के पास बर्थ आवंटन को लेकर मौजूद विवेकाधिकार भी कम हो सकता है। इससे मनमानी या अनुचित तरीके से बर्थ आवंटित किए जाने की आशंका घटेगी। इसके लिए TTE को समय पर टिकट जांच पूरी करके यात्री के नहीं पहुंचने की स्थिति को सिस्टम में ‘नो टर्न-अप’ के रूप में अपडेट करना होगा। इसके बाद खाली हुई बर्थ को अगले स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए करंट बुकिंग के तहत उपलब्ध कराया जा सकेगा।

यात्री के नहीं पहुंचने पर रेलवे को अब नहीं होता नुकसान रेलवे अधिकारियों ने RAC व्यवस्था की जरूरत कम होने के पीछे एक और वजह बताई है। उनके मुताबिक, साल 2015 में टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव के बाद ट्रेन में सफर नहीं करने वाले यात्रियों को टिकट का पूरा किराया गंवाना पड़ता है। ऐसे यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलता।

इसका मतलब है कि अगर कोई यात्री कन्फर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन में नहीं पहुंचता है तो रेलवे के पास उसका पूरा किराया पहले से मौजूद रहता है। बाद में खाली हुई बर्थ किसी दूसरे यात्री को पूरी कीमत पर दी जा सकती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ऐसी स्थिति में रेलवे को किसी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं होता, क्योंकि मूल यात्री से पूरा किराया पहले ही वसूला जा चुका होता है। खाली बर्थ को अगले स्टेशन से यात्रा करने वाले किसी दूसरे यात्री को देने से उसका भी इस्तेमाल हो सकेगा।

RAC यात्रियों को किराये में छूट देने की सिफारिश RAC व्यवस्था को लेकर एक और अहम मुद्दा यात्रियों से पूरा किराया वसूलने का है। संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने भी इस मामले में चिंता जताई थी। 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी कोई यात्री RAC श्रेणी में ही रहता है और उसे पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है।

समिति ने रेल मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था तैयार करने की सिफारिश की थी, जिसके तहत RAC यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा वापस किया जा सके। यानी जिन यात्रियों ने पूरी कीमत चुकाई, लेकिन उन्हें पूरी बर्थ नहीं मिली, उन्हें आंशिक रिफंड देने पर विचार किया जाए।