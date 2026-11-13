ट्रेन में RAC टिकट का झंझट होगा खत्म? पूरी व्यवस्था ही समाप्त कर सकता है रेलवे
रेलवे RAC टिकट की व्यवस्था खत्म करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल RAC टिकट पर दो यात्रियों को एक बर्थ साझा करनी पड़ती है और दोनों को पूरा किराया देना होता है। जानिए रेलवे इस दशकों पुरानी व्यवस्था में बदलाव क्यों करना चाहता है?
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। रेलवे आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन टिकट की व्यवस्था खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ आवंटित की जाती है और दोनों से पूरा किराया लिया जाता है, जबकि उन्हें सोने के लिए आधी जगह ही मिलती है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। इसके पीछे यात्रियों की सुविधा से जुड़ी चिंताएं और दशकों से चली आ रही आरक्षण प्रणाली के इस प्रावधान में बदलाव की जरूरत प्रमुख वजह हैं।
पूरी बर्थ नहीं मिलती, फिर भी देना पड़ता है पूरा किराया
आरएसी टिकट मिलने पर यात्रियों को एक बर्थ शेयर करनी पड़ती है। यानी एक ही बर्थ पर दो यात्रियों को जगह दी जाती है। इसके बावजूद दोनों यात्रियों से पूरा किराया वसूला जाता है।
रेलवे के एक अधिकारी ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी यात्री को सोने के लिए पूरी जगह नहीं मिल रही है, तो उससे पूरा किराया लेना उचित नहीं हो सकता।
पुरुष और महिला को एक ही सीट मिलने पर भी परेशानी
आरएसी व्यवस्था के कारण यात्रियों को कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है। खासकर तब, जब एक ही सीट पर किसी पुरुष और महिला यात्री को जगह आवंटित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में ट्रेन के टिकट जांचकर्ताओं (टीटीई) के सामने यात्रियों के लिए कोई दूसरा इंतजाम करना चुनौती बन जाता है।
संसदीय समिति भी उठा चुकी है पूरा किराया वसूलने पर सवाल
आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों से पूरा किराया लेने का मुद्दा संसदीय समिति के सामने भी उठ चुका है। समिति ने इस व्यवस्था के औचित्य पर सवाल उठाते हुए रेलवे को इसकी समीक्षा करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि यात्रियों को पूरी बर्थ की सुविधा दिए बिना उनसे पूरा किराया नहीं लिया जाना चाहिए।
क्यों शुरू की गई थी RAC की व्यवस्था?
आरएसी व्यवस्था की शुरुआत उस दौर में हुई थी, जब रेलवे में टिकटों का आरक्षण मुख्य रूप से मैनुअल तरीके से किया जाता था। उस समय टिकट रद्द होने और खाली होने वाली बर्थ की जानकारी को तुरंत ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उपलब्ध नहीं था।
ऐसी स्थिति में रेलवे ने एक बर्थ पर दो यात्रियों को यात्रा की अनुमति देने की व्यवस्था बनाई थी। इसके तहत अगर किसी एक यात्री का टिकट रद्द हो जाता था, तो दूसरे यात्री को पूरी बर्थ मिलने की संभावना रहती थी। अब रेलवे इसी दशकों पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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