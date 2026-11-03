दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद, दिवाली-छठ से पहले क्या तैयारी? जरूरी अपडेट

दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के 6 रेलवे स्टेशनों पर 3 से 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे। नई दिल्ली स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। जानें रेलवे के नए नियम और जरूरी बदलाव।

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर दिवाली की भीड़ रोकने की तैयारी, 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद (Photo by Arvind Yadav/ Hindustan Times)

दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर होने वाले बदलावों के बारे में जान लीजिए। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है। वहीं, राजधानी के छह रेलवे स्टेशनों पर 3 से 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, दिवाली, भाई दूज और छठ के मौके पर बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली से अपने गृह राज्यों के लिए रवाना होंगे। ऐसे में स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली स्टेशन पर बना स्थायी होल्डिंग एरिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बाहर अजमेरी गेट की तरफ स्थायी यात्री होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की भीड़ को प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले व्यवस्थित करना है।

उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पहले त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए अस्थायी टेंट लगाए जाते थे। इस बार उनकी जगह स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है।

यह सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहले से मौजूद 6,000 वर्ग मीटर में बने यात्री सुविधा केंद्र के अतिरिक्त है। इस केंद्र का उद्घाटन पिछले साल 11 अक्टूबर को हुआ था।

नए होल्डिंग एरिया में यात्रियों के सामान की जांच के लिए बैगेज स्कैनर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के पर्याप्त जवान तैनात किए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी न हो और भीड़ एक जगह जमा न हो।

इस व्यवस्था का एक फायदा यह भी होगा कि अजमेरी गेट की तरफ से स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को सीधे होल्डिंग एरिया की छत के नीचे जगह मिल जाएगी।

इन छह रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक दिल्ली और आसपास के छह रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।

इनमें शामिल हैं: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन

आनंद विहार टर्मिनल

आनंद विहार हॉल्ट हालांकि, रेलवे ने कुछ लोगों को इस प्रतिबंध से छूट देने का फैसला किया है। बुजुर्गों, बीमार, दिव्यांग, अशिक्षित और ऐसी महिला यात्रियों के साथ आने वाले लोगों को जरूरत के मुताबिक छूट दी जाएगी, जिन्हें यात्रा के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है।

पार्सल की बुकिंग और लोडिंग-अनलोडिंग पर भी रोक त्योहारों के दौरान यात्री ट्रेनों की आवाजाही सुचारु रखने के लिए रेलवे ने पार्सल और विभागीय बुकिंग पर भी अस्थायी पाबंदियां लगाई हैं।

3 से 15 नवंबर तक विभागीय बुकिंग पर प्रतिबंध रहेगा।

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर 5 से 15 नवंबर तक सभी तरह के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक रहेगी।

आनंद विहार टर्मिनल की वॉशिंग लाइन और स्टेबलिंग लाइन से होने वाली लोडिंग-अनलोडिंग जारी रहेगी।

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 5 से 15 नवंबर तक विभागीय बुकिंग और पार्सल की लोडिंग-अनलोडिंग पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, स्टेशन की वीपी साइडिंग से होने वाला काम जारी रहेगा। रेलवे के मुताबिक, यात्रियों को यात्री डिब्बों में केवल अपना निजी सामान ले जाने की अनुमति होगी। पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग भी सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी रहेगी।

त्योहारों पर चलाई जाएंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे पहले से ही त्योहार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इस सप्ताह स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

पिछले साल भगदड़ में गई थी 18 लोगों की जान रेलवे की ओर से इस बार किए जा रहे इंतजाम पिछले साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मद्देनजर भी अहम हैं। 15 फरवरी को स्टेशन पर हुई इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में चार बच्चे और 11 महिलाएं शामिल थीं।

यह हादसा रात करीब 9:15 से 9:30 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुआ था। उस समय प्रयागराज में महाकुंभ के कारण बिहार जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए हजारों यात्री स्टेशन पर जमा हुए थे।