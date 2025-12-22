ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से इजरायल में खलबली, अमेरिका को भी दे दी टेंशन
ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इजरायल में खलबली है। ऐसे में इजरायल ने ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से भी कहा है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है. हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने इस दावे को खारिज किया है।
ईरान के मिसाइल और परमाणु अभियान को लेकर इजरायल और अमेरिका में एक बार फिर खलबली मची है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजरायल एक बार फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। हालांकि हमले से पहले वह अमेरिका के सहयोग का भी आश्वासन चाहता है। वहीं इजरायल ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल किसी भी हमले के बाद शांत नहीं रहता है। वहीं इजरायल पहले भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर उसे चुनौती दे चुका है। इजरायल के अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से हमले के 50 पर्सेंट चांस हैं। हालांकि कोई यह भी नहीं कह रहा है कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है यह केवल एक नियमित अभ्यास का हिस्सा है।
वहीं अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि ईरान इजरायल पर हमला करने वाला है। बता दें कि जल्द ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान वह इस मुद्दे को प्रमुखता से रख सकते हैं। इजरायल चाहता है कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक करे।
पिछली बार हुई ईरान और अमेरिका के हमले में ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हो गए थे।