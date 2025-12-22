Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIran's missile program has caused panic in Israel and even raised concerns in the US
ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से इजरायल में खलबली, अमेरिका को भी दे दी टेंशन

ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से इजरायल में खलबली, अमेरिका को भी दे दी टेंशन

संक्षेप:

ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इजरायल में खलबली है। ऐसे में इजरायल ने ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से भी कहा है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है. हालांकि अमेरिकी एजेंसियों ने इस दावे को खारिज किया है। 

Dec 22, 2025 11:58 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ईरान के मिसाइल और परमाणु अभियान को लेकर इजरायल और अमेरिका में एक बार फिर खलबली मची है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजरायल एक बार फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। हालांकि हमले से पहले वह अमेरिका के सहयोग का भी आश्वासन चाहता है। वहीं इजरायल ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल किसी भी हमले के बाद शांत नहीं रहता है। वहीं इजरायल पहले भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर उसे चुनौती दे चुका है। इजरायल के अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से हमले के 50 पर्सेंट चांस हैं। हालांकि कोई यह भी नहीं कह रहा है कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है यह केवल एक नियमित अभ्यास का हिस्सा है।

वहीं अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि ईरान इजरायल पर हमला करने वाला है। बता दें कि जल्द ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान वह इस मुद्दे को प्रमुखता से रख सकते हैं। इजरायल चाहता है कि वह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक करे।

पिछली बार हुई ईरान और अमेरिका के हमले में ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हो गए थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
israel iran war
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।