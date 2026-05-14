भारत से ईरानी विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को दे दिया एक मैसेज, खास विमान से पहुंचे दिल्ली

अब्बास अराघची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के भी है यह बैठक बेहद अहम है। इस बीच अराघची का विमान चर्चा में आ गया है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत से पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। दरअसल अब्बास अराघची ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। अराघची यहां ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस बीच उनका विमान सुर्खियां बना रहा है। अराघची एक खास विमान से दिल्ली पहुंचे हैं।

अराघची जिस विमान से भारत पहुंचे, उसका नाम मिनाब 168 रखा गया है। यह नाम ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में मारी गईं 168 लड़कियों की याद में रखा गया है। बता दें कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में इस स्कूल के करीब 200 बच्चों की मौत हो गई थी। ईरान इस विमान के जरिए दुनिया को युद्ध की मानवीय कीमत बताना चाहता है। वहीं अमेरिका और इजरायल को भी बार-बार ईरान इस हमले की याद दिलाता है।

एजेंडे में क्या? ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर एस जयशंकर के साथ पश्चिम एशिया में युद्ध से कारण उपजे संकट पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत इस बातचीत में इस अहम जलमार्ग से देश के फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित आवाजाही पर जोर देगा। इसके बाद अराघची और ब्रिक्स देशों के अन्य विदेश मंत्री गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि भारत इस साल ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है।

व्यवहारिक रास्ता खोजना होगा: जयशंकर भारत ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से वैश्विक संघर्षों और आर्थिक अस्थिरता प्रभाव से बेहतर तरीके से निपटने के लिए 'व्यावहारिक रास्ते' खोजने की अपील की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह टिप्पणी ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में की है। गौरतलब है कि इस बैठक में ईरान के अलावा रूस, ब्राजील और समूह के कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के चल रहे युद्ध से कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर संकट पैदा हो गया है। कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं।