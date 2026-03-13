Hindustan Hindi News
होर्मुज में भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की ईरान ने दी इजाजत? राजदूत ने दी खुशखबरी

Mar 13, 2026 07:17 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि आने वाले दो से तीन घंटों में होर्मुज से भारतीय जहाजों के सुरक्षित रूप से निकलने को लेकर खबर आएगी। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान दोस्त हैं।

अमेरिका और इजरायल द्वारा मिलकर ईरान पर किए गए हमले के बाद लगातार वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। भारत भी एक बड़े ऊर्जा आयातक के रूप में इससे अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में होर्मुज में फंसे जहाजों को लेकर भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि होर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की खबर आने वाले दो से तीन घंटों को अंदर आ जाएगी। राजदूत ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है और हमारे विश्वास एक जैसे हैं।

Iran
