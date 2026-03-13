होर्मुज में भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की ईरान ने दी इजाजत? राजदूत ने दी खुशखबरी
भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि आने वाले दो से तीन घंटों में होर्मुज से भारतीय जहाजों के सुरक्षित रूप से निकलने को लेकर खबर आएगी। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान दोस्त हैं।
अमेरिका और इजरायल द्वारा मिलकर ईरान पर किए गए हमले के बाद लगातार वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। भारत भी एक बड़े ऊर्जा आयातक के रूप में इससे अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में होर्मुज में फंसे जहाजों को लेकर भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि होर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की खबर आने वाले दो से तीन घंटों को अंदर आ जाएगी। राजदूत ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है और हमारे विश्वास एक जैसे हैं।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे में
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें