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आसिम मुनीर ने पाक में शियाओं को चेताया, ईरान से तेल खरीदने की तैयारी में भारत; टॉप-5 न्यूज

Mar 21, 2026 06:48 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान में जारी युद्ध की वजह से पाकिस्तान में सांप्रदायिक परेशानी बढ़ गई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं से मुलाकात की और कथित तौर पर उन्हें बताया कि सभी के लिए पाकिस्तान पहले होना चाहिए और अगर किसी को ईरान से ज्यादा लगाव है, तो वह वहां जा सकता है।

आसिम मुनीर ने पाक में शियाओं को चेताया, ईरान से तेल खरीदने की तैयारी में भारत; टॉप-5 न्यूज

ईरान में अमेरिका के हमले से अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में शिया बनाम सुन्नी समुदाय की लड़ाई तेज होने की आशंका बढ़ गई है। खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भी दंगे देखने को मिले थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मुद्दे पर शिया समुदाय के नेताओं से मुलाकत करके पाकिस्तान आर्मी चीफ ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान पहले होना चाहिए और अगर किसी को ईरान से ज्यादा प्यार है, तो वह ईरान जा सकता है। दूसरी और वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ने के बाद अब अमेरिका ने ईरानी कच्चे तेल पर से भी कुछ हफ्तों के लिए प्रतिबंध पर अस्थायी छूट दी है। इससे अब भारत भी इस तेल को खरीद सकता है।

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शिया-सुन्नी की आग में सुलगने वाला है पाक? मुनीर की सांसें फूलीं, उलेमाओं से मिले

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच पाकिस्तान में शिया-सुन्नी तनाव की आग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर शिया विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी, जिसने देश के अंदर सांप्रदायिक संतुलन को हिला दिया है। इस संवेदनशील स्थिति में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने शिया उलेमाओं से मुलाकात की, लेकिन यह बैठक विवादों में घिर गई। पढ़ें पूरी खबर…

ईरानी तेल पर पाबंदी में छूट, क्रूड ऑयल खरीदने का खुला रास्ता; भारत के पास मौका

अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में अस्थायी छूट देकर एशिया के रिफाइनरों के लिए क्रूड ऑयल खरीदने का रास्ता खोल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 30 दिनों की छूट जारी की, जो समुद्र में पहले से लोडेड ईरानी तेल के लिए लागू है। यह छूट 20 मार्च तक लोडेड और 19 अप्रैल तक डिस्चार्ज होने वाले तेल पर लागू है, जिसमें प्रतिबंधित टैंकर भी शामिल हैं। यह अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को कम करने का प्रयास है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…

ईरान से तीन हफ्ते में ही पस्त हो गया अमेरिका, युद्ध खत्म करने की सोच रहे ट्रंप

पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध वैश्विक संकट की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश ऊर्जा संकट में फंसने की कगार पर हैं। करोड़ों नागरिकों को जान का खतरा बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश अब इस युद्ध को धीरे-धीरे समाप्त करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब उन्होंने नाटो के बाकी सदस्य देशों को कायर कहकर तंज कसा है, वहीं ईरान का युद्ध भी लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। शनिवार को ईरानी मीडिया ने बताया कि उसके नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…

जो बंगाल को छेड़ेगा, जहन्नुम में जाएगा; ईद के मौके पर ममता का भाजपा पर तीखा हमला

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दंगल के बीच ईद के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता के रेड रोड पर नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आक्रामक रुख अपनाया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ने कहा कि जो भी बंगाल को छेड़ेगा, जहन्नुम में जाएगा। इस दौरान मंच पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी के कई बड़े नेता भी दिखे। पढ़ें पूरी खबर…

असम विधानसभा चुनाव में टीएमसी की एंट्री, जारी कर दी 17 प्रत्याशियों की लिस्ट

असम चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की जोरदार एंट्री हो गई है। टीएमसी ने विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी ने 17 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 126 सीटों वाली असम विधानसबा के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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