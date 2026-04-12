ईरान में सीजफायर की तैयारी, देश में तेल और गैस के क्या हाल? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में पेट्रोल, एलपीजी गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। सरकार जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। ईरान में सीजफायर को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत के आधार पर यह काफी मुश्किल है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब थमता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि इस वक्त पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कच्चे तेल और गैस को लेकर चल रही भारतीयों की समस्याओं को दूर किया। उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच किसी भी संकट से निपटने के लिए भारत के पास पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस का पर्याप्त भंडार है, और लोगों से कमी की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया।
लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट के संकट के अभी और आगे जाने की आशंका को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "इस समय पश्चिम एशिया में संकट ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हालांकि युद्धविराम की औपचारिक बातचीत चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है।”
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने युद्ध की वजह से किसी भी ऊर्जा संकट की आशंका को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, “हमारे पास पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस - सब कुछ उपलब्ध है और हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं। सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी प्रकार का संकट न आए।”
संकट को टालने की कोशिश, स्थिति पर पूरी नजर
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लखनऊ में पश्चिम एशिया संकट के देश पर पड़ते प्रभाव को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है। यहां तक कि अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में भी गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद, भारत ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है और हम काफी हद तक इन पर काबू पाने में सफल रहे हैं। थोड़े समय के लिए किसी चीज की मामूली कमी हो सकती है, मैं इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक वैश्विक संकट है।"
अफवाहों पर न दें ध्यान: राजनाथ सिंह
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा, "“मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक हमारी सरकार है, इस देश में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। जब कोविड जैसी महासंकट आई, तो हमने उसका सामना किया। इसलिए हम पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"
बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब पिछले दिनों पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश के कई हिस्सों में गैस की कमी की बात सामने आई थी। हालांकि, सरकार ने इस पर काबू करने की बात कही और कई शहरों में यह स्थिति अब सामान्य हैं। इसके अलावा भारत ने खाड़ी देशों के ऊपर से अपनी निर्भरता को भी कम करने का फैसला लिया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें