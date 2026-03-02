ईरान युद्ध का भारत पर सीधा असर, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द और नागरिक फंसे
ईरान युद्ध की वजह से हवाई सेवाएं बुरी तरह से बाधित हुई हैं। एयरलाइन्स ने मध्य एशिया के साथ ही यूरोप की भी कई फ्लाइट कैंसल कर दी हैं। अभी इसका असर सोमवार और मंगलवार को भी देखा जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अफरा-तफरी का माहौल है।
मध्य एशिया में युद्ध की स्थितियों का बड़ा असर भारत पर भी पड़ रहा है। युद्ध का तत्काल परिणाम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइट कैंसल कर दी गईं। ऐसे में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी गई। विमान सेवाएं कैंसल होने के बाद लोग वैकल्पिक रास्ते से यात्रा करने के लिए टिकट काउंटर पर खड़े नजर आए। वहीं दुबई में भारत के सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबर है। पुणे के एक संस्थान के 84 छात्र भी दुबई में फंस गए थे। वे शैक्षिक यात्रा पर दुबई गए थे। वहीं ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक रहते, पढ़ते और काम करते हैं, जबकि इज़राइल में 40,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 90 लाख है। वर्तमान में पश्चिम एशिया का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है।
रविवार शाम तक यहां से करीब 100 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। इनमें 62 फ्लाइट आने वाली और 42 रवाना होने वाली थी। एयरलाइन्स यात्रियों को पहले ही संदेश भेजकर इसकी सूचना दे रही हैं ताकि एयरपोर्ट पर् भीड़ ना लगे और यात्री परेशान ना हों। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी के बीच घरेलू विमान सेवाएं भी बाधित हो रही हैं।
यूरोप की फ्लाइट भी कैंसल
इस युद्ध की वजह से ना केवल खाड़ी देशों की विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं बल्कि यूरोपीय देशों का जाने वाली कई फ्लाइट भी कैंसल कर दी गई हैं। हालांकि एयर इंडिया ने कहा है कि सोमवार से विमान सेवाएं फिर से शुरू होंगी। उत्तरी अमेरिका और यूरोप की उसकी सिर्फ छह उड़नें रद्द रहेंगी। अन्य उड़ानों का मार्ग बदलकर उन्हें पश्चिम एशिया में वर्तमान में उपलब्ध हवाई क्षेत्र से होकर गुजारा जायेगा। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजरायल और कतर को जाने वाली और वहां से आने वाली उसकी सभी उड़ानें सोमवार रात 11:59 बजे तक के लिए रद्द कर दी गई हैं।
पोस्ट में बताया गया है कि अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान संख्या एआई117, बर्मिंघम से दिल्ली आने वाली उड़ान संख्या एआई114, दिल्ली से जुरिक जाने वाली उड़ान संख्या एआई115 और वापसी की उड़ान संख्या एआई152, दिल्ली से कोपनहेगन जाने वाली उड़ान संख्या एआई157 और वापसी की उड़ान संख्या एआई158 सोमवार को रद्द रहेंगी। इसके अलावा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए अन्य सभी उड़ानों का परिचालन बदले हुए मार्ग से किया जायेगा।
इंडिगो ने रद्द की कई फ्लाइट
एयरलाइंस ने एक अन्य पोस्ट में बताया है कि 28 फरवरी या उससे पहले बुक कराये गये और 05 मार्च तक की यात्रा के सभी टिकट रद्द करने या यात्रा की तिथि में बदलाव के लिए वह कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी। गौरतलब है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई और उसके बाद ईरान द्वारा कई पश्चिमी एशियाई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किये गये हमलों से क्षेत्र में स्थिति काफी बिगड़ गयी है। इस कारण वहां जाने वाली सभी और वहां से होकर गुजरने वाली अधिकतर उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने बताया कि रविवार को उसकी 166 उड़ानें रद्द रहीं। उसने सोमवार को 162 और मंगलवार को 42 उड़ानें रद्द करने की सूचना दी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें