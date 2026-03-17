ईरान युद्ध का असर महाराष्ट्र तक, इजरायल का दावा- मारे गए ईरानी सुरक्षा अधिकारी लारीजानी, टॉप-5

Top News Today: ईरान युद्ध के कारण महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत ने खाद्य उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुंबई, पुणे, ठाणे और सोलापुर जैसे शहरों में सिलेंडरों की कमी के कारण कई छोटे-बड़े होटल और ढाबे बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

Top News Today: ईरान युद्ध के कारण महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत ने खाद्य उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुंबई, पुणे, ठाणे और सोलापुर जैसे शहरों में सिलेंडरों की कमी के कारण कई छोटे-बड़े होटल और ढाबे बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इधर, इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि बीती रात ईरान में किए गए हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख और सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी मारे गए हैं, हालांकि ईरान की ओर से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

महाराष्ट्र में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भयंकर किल्लत मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल युद्ध के चलते वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कमर्शियल रसोई गैस की भारी कमी हो गई है। मुंबई में 30-40% होटल-रेस्तरां बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं, जबकि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर ₹2800 तक बिक रहे हैं। करी रोड और धारावी जैसे व्यस्त इलाकों में स्टॉल मालिक केरोसिन या कोयले का सहारा ले रहे हैं, जिससे नाश्ता-खाने की चीजें महंगी हो गई हैं। ठाणे, वसई-विरार और पुणे में भी हाहाकार मचा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...

इजरायल का दावा- ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी मारे गए ईरान के साथ युद्ध के 18वें दिन इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने बड़ा दावा किया है कि हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारीजानी को निशाना बनाया गया और वे मारे गए। साथ ही IRGC की बासिज फोर्स के प्रमुख कमांडर घोलमरेजा सोलेमानी को भी मार गिराया गया। ईरान की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन युद्ध में इजरायल की ओर से नेतृत्व स्तर पर गहरा प्रहार माना जा रहा है। क्षेत्र में तनाव चरम पर है। पढ़ें पूरी खबर...

एयरपोर्ट के बाद अब यूएई के गैस फील्ड पर ईरान का ड्रोन हमला ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र 'शाह' पर ड्रोन हमला कर आग लगा दी है। यह क्षेत्र सऊदी अरब सीमा के निकट स्थित है और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) तथा अमेरिकी कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। यूएई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले के बाद क्षेत्र में सभी परिचालन पूरी तरह निलंबित कर दिए गए हैं। फिलहाल किसी हताहत की खबर नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...

श्रमिकों के लिए राहत: संसदीय समिति ने की कई सिफारिश संसदीय स्थायी समिति (श्रम, वस्त्र और कौशल विकास) ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है। वर्तमान में EPS-1995 के तहत ₹1000 मासिक न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त बताई गई है। समिति ने तत्काल समीक्षा और बढ़ोतरी की मांग की है ताकि महंगाई से राहत मिले। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिश की गई है। पढ़ें पूरी खबर...