ईरान युद्ध का असर महाराष्ट्र तक, इजरायल का दावा- मारे गए ईरानी सुरक्षा अधिकारी लारीजानी, टॉप-5
Top News Today: ईरान युद्ध के कारण महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत ने खाद्य उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुंबई, पुणे, ठाणे और सोलापुर जैसे शहरों में सिलेंडरों की कमी के कारण कई छोटे-बड़े होटल और ढाबे बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।
Top News Today: ईरान युद्ध के कारण महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत ने खाद्य उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुंबई, पुणे, ठाणे और सोलापुर जैसे शहरों में सिलेंडरों की कमी के कारण कई छोटे-बड़े होटल और ढाबे बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इधर, इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि बीती रात ईरान में किए गए हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख और सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी मारे गए हैं, हालांकि ईरान की ओर से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...
महाराष्ट्र में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भयंकर किल्लत
मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल युद्ध के चलते वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कमर्शियल रसोई गैस की भारी कमी हो गई है। मुंबई में 30-40% होटल-रेस्तरां बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं, जबकि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर ₹2800 तक बिक रहे हैं। करी रोड और धारावी जैसे व्यस्त इलाकों में स्टॉल मालिक केरोसिन या कोयले का सहारा ले रहे हैं, जिससे नाश्ता-खाने की चीजें महंगी हो गई हैं। ठाणे, वसई-विरार और पुणे में भी हाहाकार मचा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...
इजरायल का दावा- ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी मारे गए
ईरान के साथ युद्ध के 18वें दिन इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने बड़ा दावा किया है कि हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारीजानी को निशाना बनाया गया और वे मारे गए। साथ ही IRGC की बासिज फोर्स के प्रमुख कमांडर घोलमरेजा सोलेमानी को भी मार गिराया गया। ईरान की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन युद्ध में इजरायल की ओर से नेतृत्व स्तर पर गहरा प्रहार माना जा रहा है। क्षेत्र में तनाव चरम पर है। पढ़ें पूरी खबर...
एयरपोर्ट के बाद अब यूएई के गैस फील्ड पर ईरान का ड्रोन हमला
ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र 'शाह' पर ड्रोन हमला कर आग लगा दी है। यह क्षेत्र सऊदी अरब सीमा के निकट स्थित है और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) तथा अमेरिकी कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। यूएई अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले के बाद क्षेत्र में सभी परिचालन पूरी तरह निलंबित कर दिए गए हैं। फिलहाल किसी हताहत की खबर नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...
श्रमिकों के लिए राहत: संसदीय समिति ने की कई सिफारिश
संसदीय स्थायी समिति (श्रम, वस्त्र और कौशल विकास) ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है। वर्तमान में EPS-1995 के तहत ₹1000 मासिक न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त बताई गई है। समिति ने तत्काल समीक्षा और बढ़ोतरी की मांग की है ताकि महंगाई से राहत मिले। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिश की गई है। पढ़ें पूरी खबर...
जेल से रिहा होने के बाद सोनम वांगचुक का पहला बयान
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेल से रिहा होने के बाद मंगलवार को दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, या तो कोर्ट में जीत या फिर 12 महीने बाद। मैं पूरे 12 महीने जेल में बिताने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। बाहर आकर मैं उन सभी भयावह घटनाओं को लोगों के सामने लाने वाला था, जो मेरे साथ और मेरी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो के साथ हुईं। घर से अचानक मुझे उठाया गया, बिना किसी सूचना के जेल में डाल दिया गया। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें