ईरान युद्ध से देश में LPG का संकट, सरकार बोली- राज्यों को अतिरिक्त केरोसीन दिया

Mar 12, 2026 08:07 pm ISTUpendra Thapak पीटीआई
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच देश में लगातार एलपीटी की किल्लत की खबरें आ रही हैं। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी की संतोषजनक उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही कहा कि कई राज्यों को अतिरिक्त केरोसीन दिया है।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच देश में एलपीजी की किल्लत की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जनता के सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार को पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि राज्यों को एलपीजी के विकल्प के रूप में 40,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसीन दिया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

