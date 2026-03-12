ईरान युद्ध से देश में LPG का संकट, सरकार बोली- राज्यों को अतिरिक्त केरोसीन दिया
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच देश में लगातार एलपीटी की किल्लत की खबरें आ रही हैं। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी की संतोषजनक उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही कहा कि कई राज्यों को अतिरिक्त केरोसीन दिया है।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच देश में एलपीजी की किल्लत की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जनता के सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार को पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि राज्यों को एलपीजी के विकल्प के रूप में 40,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसीन दिया गया है।
