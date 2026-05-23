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जल्द खत्म होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी खुशखबरी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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रूबियो ने कहा कि इस बात की संभावना है कि ईरान शनिवार तक मिडिल ईस्ट युद्ध को खत्म करने वाली डील स्वीकार कर ले। रूबियो ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि इस बात की संभावना है कि, चाहे आज बाद में हो, कल हो, या कुछ दिनों में, हमारे पास कहने के लिए कुछ हो सकता है।

जल्द खत्म होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी खुशखबरी

भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान-अमेरिका युद्ध के खत्म होने पर बड़ी खुशखबरी दी है। रूबियो ने कहा कि इस बात की संभावना है कि ईरान शनिवार तक मिडिल ईस्ट युद्ध को खत्म करने वाली डील स्वीकार कर ले। रूबियो ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा, "इस बात की संभावना है कि, चाहे आज बाद में हो, कल हो, या कुछ दिनों में, हमारे पास कहने के लिए कुछ हो सकता है।'' साथ ही, उन्होंने 'अच्छी खबर' की उम्मीद भी जताई।

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त अभियान चलाकर ईरान पर हवाई हमले किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए। इसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर पलटवार शुरू कर दिया और यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन समेत तमाम ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी बेस मौजूद थे। शुरुआत में लगा कि अमेरिका जल्द ही ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अली खामेनेई के बाद उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया, जिससे दुनियाभर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका व ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की कुछ प्रगति हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस मुद्दे पर कुछ कहे। उन्होंने कहा, "कुछ प्रगति हुई है, कुछ काम आगे बढ़ा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी कुछ काम चल रहा है। इस बात की संभावना है कि, चाहे आज बाद में हो, कल हो, या कुछ दिनों में, हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं।" रूबियो ने अमेरिका की उन मांगों को दोहराया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोल दे, जिस पर उसने अमेरिका-इजरायल के हमले के जवाब में अपना नियंत्रण जमा लिया था, और यह कि ईरान अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम सौंप दे। रूबियो ने कहा, “ट्रंप की प्राथमिकता हमेशा यही रहती है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए कूटनीतिक तरीके से किया जाए। अभी हम इसी पर काम कर रहे हैं।”

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मुनीर और अराघची ने ईरान में बातचीत की

वहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बातचीत की। ईरान सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के प्रयासों को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा पर शुक्रवार को तेहरान पहुंचे। सेना ने कहा कि यह यात्रा मध्यस्थता के जारी प्रयासों के तहत की गई। मुनीर के तेहरान पहुंचने पर ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी ने उनकी अगवानी की।

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पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहले ही ईरान में

पाक सेना ने बताया कि मुनीर के करीबी माने जाने वाले एवं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में हैं और शीर्ष ईरानी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।ईरान सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक बयान के अनुसार, मुनीर ने तेहरान में अराघची से मुलाकात की और ''तनाव को और बढ़ने से रोकने तथा पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनयिक प्रयासों'' पर चर्चा की। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) ने खबर दी कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत देर रात तक जारी रही। फील्ड मार्शल की करीब एक महीने में ईरान की यह दूसरी यात्रा है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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