हमारे दो दोस्तों से भी दुश्मन ही बात करते रहे, PM मोदी बगलें झांकते रह गए; विदेश नीति पर राहुल गांधी का तीखा तंज
राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत अपनी ताकत समझता और अगर हमारे पास इंदिरा गांधी जैसा मजबूत नेता होता, तो यह भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मौका होता। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान बीच में आ गया, और मोदी जी चुपचाप देखते रह गए।
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विदेश नीति के नाम पर विदेशी नेताओं से सिर्फ गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें यह बात कैसे घर कर गई कि विदेशी नेताओं से गले मिलना ही विदेश नीति है। रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गुरुवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ईरान-अमेरिका युद्ध को सुलझाने में एक बड़ा मौका गंवा दिया।
राहुल ने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों हमारे मित्र देश हैं। जब इन दोनों के बीच जंग शुरू हुई तो पीएम मोदी ने उसे सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की बल्कि जब हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान उसे सुलझाने को आगे बढ़ा और दोनों के बीच मध्यस्थ बनकर उभरा, तब पीएम मोदी बगलें झांकते रहे। राहुल ने कहा कि भारत ने ईरान और US के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल करने का एक "बड़ा मौका" गंवा दिया।
अगर इंदिरा गांधी जी जैसा नेतृत्व होता, तो…
केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर निशाना साधते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि भारत महीनों पुराने संघर्ष को खत्म करने में कोई अहम भूमिका निभाने के लिए ईरान और US के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, “अमेरिका-ईरान युद्ध हुआ। ऐसे में अगर इंदिरा गांधी जी जैसा नेतृत्व होता, तो हमारे पास सबसे बड़ा अवसर होता क्योंकि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका और रूस भी हमारा दोस्त है तो हम इनकी आपस में दोस्ती करा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान हमारी जगह उठाकर ले गया और नरेंद्र मोदी देखते रह गए।”
ईरान भारत का पुराना दोस्त
विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, जबकि रूस और US भी भारत के दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इन रिश्तों का इस्तेमाल युद्ध को सुलझाने की कोशिशों में खुद को ज़्यादा जरूरी बनाने के लिए कर सकती थी। उन्होंने कहा, "ईरान हमारा पुराना दोस्त है, और रूस और अमेरिका हमारे दोस्त हैं लेकिन पाकिस्तान ने हमारी जगह ले ली।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी देशों के साथ संबंध रखने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता देश की राजनीतिक संरचना को मजबूत करने और अपने समर्थक कारोबारी समूहों से आर्थिक सहयोग लेने तक सीमित हो गयी है।
नई दिल्ली ने दोनों पक्षों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव बनाए रखा
बता दें कि ईरान-अमेरिका युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले किए। इससे पश्चिम एशिया में एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो गया और स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट आई। महीनों की लड़ाई के बाद, वॉशिंगटन और तेहरान ने अप्रैल में एक टेम्पररी सीज़फ़ायर किया, जिसमें पाकिस्तान ने बीच-बचाव में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, शांति वार्ता फिर से शुरू करने की कोशिशें तब से रुकी हुई हैं। दूसरी तरफ, ईरान और US अभी भी होर्मुज स्ट्रेट और बैन जैसे मुद्दों पर बंटे हुए हैं। भारत इस जंग में सीधे तौर पर कोई पार्टी या मध्यस्थ की भूमिका में नहीं रहा है। नई दिल्ली ने दोनों पक्षों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव बनाए रखा है और बार-बार बातचीत और तनाव कम करने की दोनों पक्षों से अपील की है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।