Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIran suspends visa waiver for Indian nationals due to misuse of facility
नौकरी के नाम पर ले जाते और कर लेते थे अपहरण, ईरान ने भारतीयों के लिए सस्पेंड किया वीजा छूट

नौकरी के नाम पर ले जाते और कर लेते थे अपहरण, ईरान ने भारतीयों के लिए सस्पेंड किया वीजा छूट

संक्षेप: विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान ऐसी कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया। 

Tue, 18 Nov 2025 07:00 AMNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

ईरान ने आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा रोजगार के झूठे वादे या अन्य देशों में ले जाने का आश्वासन देकर भारतीयों को बहकाकर ईरान भेजने की कई घटनाओं के मद्देनजर किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान ऐसी कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:भारत में जैश का ‘ड्रोन दस्ता’, तैयार कर रहा था मिनी रॉकेट; बम और जूते का कनेक्शन

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान सरकार ने 22 नवंबर से ईरान जाने वाले आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस उपाय का उद्देश्य यही है कि आपराधिक तत्व सुविधा का दुरुपयोग न कर पाएं। इसने कहा कि इस तिथि से, साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या वहां से गुजरने के लिए वीजा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

रोजगार के झूठे वादे पर ले जाते

मंत्रालय ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया। इसने कहा, ‘इन लोगों को आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा छूट सुविधा का फायदा उठाकर ईरान की यात्रा पर ले जाया गया। ईरान पहुंचने पर उनमें से कई लोगों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया।’

वीजा छूट सुविधा को किया निलंबित

ईरान की सरकार ने ईरान जाने वाले आम भारतीय पासपोर्ट धारकों को उपलब्ध वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान जाने के इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और वीजा-मुक्त यात्रा या ईरान के रास्ते तीसरे देशों में आगे की यात्रा की पेशकश करने वाले एजेंटों से बचने की सलाह दी जाती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Iran India Muslim
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।