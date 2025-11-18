नौकरी के नाम पर ले जाते और कर लेते थे अपहरण, ईरान ने भारतीयों के लिए सस्पेंड किया वीजा छूट
संक्षेप: विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान ऐसी कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया।
ईरान ने आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा रोजगार के झूठे वादे या अन्य देशों में ले जाने का आश्वासन देकर भारतीयों को बहकाकर ईरान भेजने की कई घटनाओं के मद्देनजर किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान ऐसी कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान सरकार ने 22 नवंबर से ईरान जाने वाले आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस उपाय का उद्देश्य यही है कि आपराधिक तत्व सुविधा का दुरुपयोग न कर पाएं। इसने कहा कि इस तिथि से, साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या वहां से गुजरने के लिए वीजा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
रोजगार के झूठे वादे पर ले जाते
मंत्रालय ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया। इसने कहा, ‘इन लोगों को आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीजा छूट सुविधा का फायदा उठाकर ईरान की यात्रा पर ले जाया गया। ईरान पहुंचने पर उनमें से कई लोगों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया।’
वीजा छूट सुविधा को किया निलंबित
ईरान की सरकार ने ईरान जाने वाले आम भारतीय पासपोर्ट धारकों को उपलब्ध वीजा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान जाने के इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और वीजा-मुक्त यात्रा या ईरान के रास्ते तीसरे देशों में आगे की यात्रा की पेशकश करने वाले एजेंटों से बचने की सलाह दी जाती है।