भारत ने बहुत साथ दिया, एकजुटता दिखाई; ईरानी प्रतिनिधि ने जमकर की तारीफ; क्यों कहा थैंक्यू?

नई दिल्ली स्थित ईरानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इलाही ने कहा कि यह दिन सिर्फ श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि भारत के प्रति आभार व्यक्त करने का भी है।

भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भारत और यहां के लोगों का आभार जताया है। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के दौरान भारत ने ईरान के साथ खड़े होकर समर्थन और एकजुटता दिखाई और इसके लिए ईरान कृतज्ञ है। इलाही ने यह बातें अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के 40 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहीं।

नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में इलाही ने कहा, “मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे प्रति एकजुटता दिखाई और संवेदना व्यक्त की। आज इस कार्यक्रम में सरकार के कई अधिकारी और अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, इसके लिए हम आभारी हैं।”

नई दिल्ली स्थित ईरानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए इलाही ने कहा कि यह दिन सिर्फ श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि भारत के प्रति आभार व्यक्त करने का भी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत के लोगों ने जिस तरह समर्थन और संवेदना दिखाई, वह न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अली खामेनेई की हुई थी मौत इलाही ने यह भी कहा कि कार्यक्रमों में लोगों की बड़ी भागीदारी यह बताती है कि सच की कोई सीमा नहीं होती और न्याय के साथ खड़े होने वाले दिल हर जगह एक जैसे होते हैं। गौरतलब है कि बीते 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पश्चिम एशिया में भीषण जंग छिड़ गई थी। इसके एक दिन बाद ही इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है।