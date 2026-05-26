इतिहास पता होता तो यहां फोटो खिंचवाने नहीं आते, ताजमहल पहुंचे रुबियो तो ईरान ने कस दिया तंज

चार दिन की भारत यात्रा पर आए रुबियो सोमवार को आगरा पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल का दीदार किया। रुबियो पत्नी संग यहां पहुंचे थे। ईरान ने उनकी कुछ तस्वीरें शेयर कर तंज कस दिया।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। यहां कूटनीतिक दौरों के बीच रुबियो सोमवार को अपनी पत्नी के साथ दुनिया के अजूबों में शुमार ताज महल का दीदार करने आगरा पहुंचे। रुबियो ने जैसे ही ताज महल के सामने अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, ईरान ने उन पर करारा तंज किस दिया। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री को अगर इतिहास पता होता, तो वे कभी यहां फोटो खिंचवाने नहीं आते।

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “अगर रुबियो को इतिहास या वास्तुकला की थोड़ी भी समझ होती, तो वे यहां खड़े होकर कभी पोज नहीं देते। यह स्मारक एक मुगल बादशाह ने अपनी 'ईरानी पत्नी' के प्यार में बनवाया था। इसे ईरानी वास्तुकारों ने तराशा था। विडंबना देखिए कि आज उनकी सरकार उसी ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकियां दे रही है और दूसरी सभ्यताओं का अपमान कर रही है।”

ताजमहल का ईरानी कनेक्शन ईरानी दूतावास का यह तंज इतिहास के पन्नों से जुड़ा है। मुगल वास्तुकला और इतिहास के मुताबिक बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताज महल का निर्माण करवाया था। मुमताज मूल रूप से फारसी वंश की थीं। वहीं भारत और मिडल ईस्ट के हजारों कारीगरों के साथ-साथ फारस यानी ईरान के वास्तुकारों और डिजाइनरों ने भी ताजमहल को तराशने में अहम भूमिका निभाई थी।

सभ्यता को मिटाने की धमकी दे चुके ट्रंप दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कई बार इस तरह की बातें कही हैं। हाल ही में ईरान और अमेरिका जंग के दौरान 7 अप्रैल को कहा था, "अगर समझौता नहीं हुआ, तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी।" इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी।