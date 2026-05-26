इतिहास पता होता तो यहां फोटो खिंचवाने नहीं आते, ताजमहल पहुंचे रुबियो तो ईरान ने कस दिया तंज
चार दिन की भारत यात्रा पर आए रुबियो सोमवार को आगरा पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल का दीदार किया। रुबियो पत्नी संग यहां पहुंचे थे। ईरान ने उनकी कुछ तस्वीरें शेयर कर तंज कस दिया।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। यहां कूटनीतिक दौरों के बीच रुबियो सोमवार को अपनी पत्नी के साथ दुनिया के अजूबों में शुमार ताज महल का दीदार करने आगरा पहुंचे। रुबियो ने जैसे ही ताज महल के सामने अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, ईरान ने उन पर करारा तंज किस दिया। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री को अगर इतिहास पता होता, तो वे कभी यहां फोटो खिंचवाने नहीं आते।
ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “अगर रुबियो को इतिहास या वास्तुकला की थोड़ी भी समझ होती, तो वे यहां खड़े होकर कभी पोज नहीं देते। यह स्मारक एक मुगल बादशाह ने अपनी 'ईरानी पत्नी' के प्यार में बनवाया था। इसे ईरानी वास्तुकारों ने तराशा था। विडंबना देखिए कि आज उनकी सरकार उसी ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकियां दे रही है और दूसरी सभ्यताओं का अपमान कर रही है।”
ताजमहल का ईरानी कनेक्शन
ईरानी दूतावास का यह तंज इतिहास के पन्नों से जुड़ा है। मुगल वास्तुकला और इतिहास के मुताबिक बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताज महल का निर्माण करवाया था। मुमताज मूल रूप से फारसी वंश की थीं। वहीं भारत और मिडल ईस्ट के हजारों कारीगरों के साथ-साथ फारस यानी ईरान के वास्तुकारों और डिजाइनरों ने भी ताजमहल को तराशने में अहम भूमिका निभाई थी।
सभ्यता को मिटाने की धमकी दे चुके ट्रंप
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कई बार इस तरह की बातें कही हैं। हाल ही में ईरान और अमेरिका जंग के दौरान 7 अप्रैल को कहा था, "अगर समझौता नहीं हुआ, तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी।" इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी।
हेल होल वाले सवाल पर भी फंसे रुबियो
इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एक और सवाल से बेहद असहज हो गए। यहां रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आखिर ट्रंप ने भारत को नर्क का दरवाजा क्यों कहा था। इस पर रुबियो जवाब देने में असहज नजर आए। बाद में उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत के प्रशंसक हैं और यहां के लोगों से प्यार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं, तभी वे यहां हैं।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें