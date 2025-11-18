ईरान ने दिया भारतीयों को झटका, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर बवाल; टॉप- 5 न्यूज

संक्षेप: दिल्ली विस्फोट को लेकर जांच जारी है। इस पर सियासत भी हो रही है। इसी बीच यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉ उमर मोहम्मद नबी को भटका हुआ युवक बताया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

Top News Today: दिल्ली विस्फोट को लेकर जांच जारी है। इस पर सियासत भी हो रही है। इसी बीच यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉ उमर मोहम्मद नबी को 'भटका हुआ युवक' बताया है। वहीं फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दूसरी ओर ईरान ने फर्जी नौकरी के लालच, तस्करी और अपहरण की बढ़ती घटनाओं के कारण भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री सुविधा 22 नवंबर से समाप्त कर दी है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट आरोपी उमर का बचाव किया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली के लाल किले के पास हालिया कार बम विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉ उमर मोहम्मद नबी को 'भटका हुआ युवक' बताया है। उन्होंने उमर के एक वीडियो (जिसमें वह आत्मघाती हमले को जायज ठहराता नजर आता है) से असहमति जताते हुए कहा कि इस्लाम में आत्महत्या और निर्दोषों की हत्या हराम है। मसूद ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों पर दबाव और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उनकी टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। पढ़ें पूरी खबर...

2020 दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने कहा – राष्ट्र की संप्रभुता पर सुनियोजित हमला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि ये दंगे राष्ट्र की संप्रभुता पर एक पूर्व-नियोजित हमला थे। पुलिस ने दलील दी कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई और यह CAA विरोध का आंदोलन नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार: नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार का गठन तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लगभग 20 मंत्रियों के साथ दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। NDA के पास 202 से विधायक हैं, जो दो-तिहाई बहुमत से ज्यादा है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। पढ़ें पूरी खबर...

क्लाउडफ्लेयर आउटेज: X, ChatGPT सहित कई वेबसाइट्स और ऐप्स ठप मंगलवार शाम को क्लाउडफ्लेयर के सर्वर में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में X, ChatGPT, कई पेमेंट गेटवे और अन्य वेबसाइट्स ठप हो गईं। लाखों यूजर्स को लोडिंग, लॉगिन और पोस्ट करने में दिक्कत हुई। क्लाउडफ्लेयर ने समस्या स्वीकार की और सुधार कार्य शुरू किया, जिसके बाद सेवाएं धीरे-धीरे बहाल होने लगीं। पढ़ें पूरी खबर...