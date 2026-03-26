ईरान ने ठुकराया युद्धविराम प्रस्ताव तो भड़के ट्रंप, इधर PM मोदी बुला रहे बड़ी बैठक; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Top News Today: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने भारत में ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त रूप से तैयारियां तेज कर रही हैं।

Top News Today: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने भारत में ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त रूप से तैयारियां तेज कर रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक करेंगे। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा पेश किए गए 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ट्रंप ने ईरान के वार्ताकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें जल्द ही गंभीर रुख अपनाना होगा, अन्यथा बातचीत के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण भारत में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस चुनौती से निपटने की तैयारियां कर रही हैं। इन तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ( शुक्रवार ) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुके राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना से ऊर्जा आपूर्ति, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और आपूर्ति श्रृंखला पर युद्ध के प्रभाव को कम करने तथा केंद्र-राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। पढ़ें पूरी खबर...

युद्धविराम प्रस्ताव खारिज होने पर ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी अमेरिका के 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वार्ताकारों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरानी बातचीत करने वाले बहुत अलग और अजीब हैं। वे हमसे डील की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करनी भी चाहिए क्योंकि वे सैन्य रूप से पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और उनके वापस लौटने का कोई मौका नहीं है। फिर भी वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे केवल हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत!!! उन्हें जल्द ही सीरियस हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक बार ऐसा हो गया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पढ़ें पूरी खबर...

रूस ने ईरान को ड्रोन भेजने की रिपोर्ट को सिरे से किया खारिज मध्य पूर्व युद्ध के बीच रूस द्वारा ईरान को घातक ड्रोन और हथियार सप्लाई करने की खबरों को क्रेमलिन ने गुरुवार को पूरी तरह खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसे 'झूठी खबर' और मीडिया द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज बताया तथा लोगों से अपील की कि ऐसी रिपोर्टों पर ध्यान न दें। दरअसल, एफटी ने बुधवार को पश्चिमी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि रूस ईरान को ड्रोन, दवाइयां और भोजन की चरणबद्ध खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही उच्चस्तरीय ईरानी और रूसी अधिकारियों के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से चुनावी हिंसा की एक बड़ी घटना सामने आई है। दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती में भाजपा उम्मीदवार बिकाश सरदार के चुनाव प्रचार के दौरान उपद्रवियों ने भीषण हिंसा कर दी। बसंती बाजार के पास हुए इस हमले में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और कम से कम 8-10 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने घटना के बाद कम से कम 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर…