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ईरान ने ठुकराया युद्धविराम प्रस्ताव तो भड़के ट्रंप, इधर PM मोदी बुला रहे बड़ी बैठक; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Mar 26, 2026 06:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Top News Today: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने भारत में ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त रूप से तैयारियां तेज कर रही हैं।

ईरान ने ठुकराया युद्धविराम प्रस्ताव तो भड़के ट्रंप, इधर PM मोदी बुला रहे बड़ी बैठक; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Top News Today: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने भारत में ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त रूप से तैयारियां तेज कर रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम बैठक करेंगे। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका द्वारा पेश किए गए 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ट्रंप ने ईरान के वार्ताकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें जल्द ही गंभीर रुख अपनाना होगा, अन्यथा बातचीत के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा

पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण भारत में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस चुनौती से निपटने की तैयारियां कर रही हैं। इन तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ( शुक्रवार ) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुके राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना से ऊर्जा आपूर्ति, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और आपूर्ति श्रृंखला पर युद्ध के प्रभाव को कम करने तथा केंद्र-राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। पढ़ें पूरी खबर...

युद्धविराम प्रस्ताव खारिज होने पर ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी

अमेरिका के 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वार्ताकारों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरानी बातचीत करने वाले बहुत अलग और अजीब हैं। वे हमसे डील की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करनी भी चाहिए क्योंकि वे सैन्य रूप से पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और उनके वापस लौटने का कोई मौका नहीं है। फिर भी वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे केवल हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत!!! उन्हें जल्द ही सीरियस हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक बार ऐसा हो गया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पढ़ें पूरी खबर...

रूस ने ईरान को ड्रोन भेजने की रिपोर्ट को सिरे से किया खारिज

मध्य पूर्व युद्ध के बीच रूस द्वारा ईरान को घातक ड्रोन और हथियार सप्लाई करने की खबरों को क्रेमलिन ने गुरुवार को पूरी तरह खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसे 'झूठी खबर' और मीडिया द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज बताया तथा लोगों से अपील की कि ऐसी रिपोर्टों पर ध्यान न दें। दरअसल, एफटी ने बुधवार को पश्चिमी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि रूस ईरान को ड्रोन, दवाइयां और भोजन की चरणबद्ध खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही उच्चस्तरीय ईरानी और रूसी अधिकारियों के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर...

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई

चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से चुनावी हिंसा की एक बड़ी घटना सामने आई है। दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती में भाजपा उम्मीदवार बिकाश सरदार के चुनाव प्रचार के दौरान उपद्रवियों ने भीषण हिंसा कर दी। बसंती बाजार के पास हुए इस हमले में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी और कम से कम 8-10 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने घटना के बाद कम से कम 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर…

ईरान युद्ध के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख का ऐलान- सरेंडर नहीं, सीधा टकराव

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध के बीच लेबनानी हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन ने आत्मसमर्पण के बजाय सीधे टकराव का रास्ता चुना है। कासिम ने जोर देकर कहा कि उनकी सेनाएं अमेरिका-इजरायल परियोजना का मुकाबला करने के लिए बिना किसी सीमा के बलिदान देने को पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने वर्तमान संकट को लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और भविष्य के लिए अस्तित्वगत संघर्ष करार दिया। पढ़ें पूरी खबर…

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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