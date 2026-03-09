ईरान ने सीजफायर से किया इनकार, तेहरान के साथ खड़ा है रूस; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Top News Today: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने युद्धविराम की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक देश पर हमले जारी रहेंगे, तब तक तेहरान दुश्मनों को करारा जवाब देता रहेगा।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने युद्धविराम की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक देश पर हमले जारी रहेंगे, तब तक तेहरान अपनी रक्षा के लिए दृढ़ रहेगा और दुश्मनों को करारा जवाब देता रहेगा। उधर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को बधाई दी। पुतिन ने कहा कि रूस मौजूदा संघर्ष में ईरान के साथ अटूट और मजबूती से खड़ा है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरान ने सीजफायर की संभावना से किया इनकार पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव के बीच ईरान ने युद्धविराम की किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक देश पर हमले जारी रहेंगे, तब तक तेहरान अपनी रक्षा और दुश्मनों के खिलाफ करारा जवाब देने पर ही केंद्रित रहेगा। स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में बगाई ने कहा कि रक्षा और दुश्मनों के खिलाफ मजबूत जवाबी कार्रवाई के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान उन ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा, जिनका इस्तेमाल आक्रामक ताकतों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी मुस्लिम देशों के साथ किसी टकराव से बचेगा। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान ने विदेश में रहने वाले 'सहयोगी' ईरानियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच ईरान की न्यायपालिका ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को न्यायपालिका ने घोषणा की कि विदेशों में रहने वाले उन ईरानी नागरिकों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो इजरायल और अमेरिका के साथ सहयोग करते पाए जाएंगे। न्यायपालिका की वेबसाइट मिजान ऑनलाइन के अनुसार, अभियोजक जनरल के कार्यालय ने कहा कि विदेश में रहने वाले वे ईरानी, जो 'अमेरिकी-जायोनी आक्रमणकारी दुश्मन' के साथ गठबंधन, समर्थन या सहयोग करते हैं, उनकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और उन्हें अन्य कानूनी दंडों का भी सामना करना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड: AIMIM ने बताया 'सेल्फ डिफेंस' दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में पीट-पीटकर युवक तरुण की हत्या के मामले में AIMIM ने विवादास्पद बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रमुख शोएब जमई ने इसे 'सेल्फ डिफेंस' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी हुई थी और तरुण कुछ लड़कों को जिम से लेकर आया था। हालांकि, जमई ने घटना की निंदा की और दोनों पक्षों को पीड़ित बताया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग डरे हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...