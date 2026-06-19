रूस के बाद अब ईरान कराएगा भारत की चांदी? अमेरिका से डील के बाद दिल्ली आ रहे पेट्रोलियम मंत्री
अमेरिका-ईरान समझौते के बाद ईरान के पेट्रोलियम मंत्री ब्रिक्स बैठक के लिए भारत आ रहे हैं। इससे भारत को फिर से सस्ता कच्चा तेल मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा।
अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए एक अहम समझौते के बाद भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का रास्ता फिर से खुल सकता है। इसी बीच खबर है कि ईरान अपने पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद को अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक में भेज रहा है। इस अहम दौरे को दोनों देशों के बीच फिर से एक बड़े ऊर्जा समझौते की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
ब्रिक्स बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा
11-सदस्यीय ब्रिक्स समूह के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की यह बैठक 22-23 जून को भारत की मेजबानी में होनी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में मोहसिन पाकनेजाद ईरान का प्रतिनिधित्व करेंगे।
बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अलग से बातचीत कर सकते हैं।
अमेरिका-ईरान समझौते का क्या है असर?
ईरानी मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक शुरुआती एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस समझौते के तहत ईरान से कच्चे तेल के निर्यात और इससे जुड़ी सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई है, हालांकि अन्य बड़े प्रतिबंधों पर अभी भी बातचीत जारी है।
ईरान को फिर से प्रमुख सप्लायर बनने की उम्मीद
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहअली ने 'एएनआई' को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि प्रतिबंधों के हटने से उस बड़ी ऊर्जा साझेदारी को फिर से जिंदा किया जा सकता है, जिसने कभी ईरान को भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बनाया था।
राजदूत ने याद दिलाया कि प्रतिबंधों से पहले दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार 17 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं और बैंकिंग चैनल बहाल होते हैं, तो ईरान दोबारा भारत का एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन सकता है।
पीएम मोदी ने भी किया समझौते का स्वागत
भारत ने अमेरिका-ईरान समझौते का सतर्कता के साथ स्वागत किया है। 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने की दिशा में हुए इस समझौते की सराहना की थी।
फ्रांस के इवियन में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए ट्रंप की कोशिशों की खुलकर तारीफ की थी।
गुरुवार को पेरिस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा कि भारत इस कूटनीतिक प्रगति का स्वागत करता है और क्षेत्र में जल्द शांति की उम्मीद करता है।
सस्ते कच्चे तेल से मिलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है। इस साल फरवरी में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से खाड़ी देशों से ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया था।
तनाव के दौरान होर्मुज से समुद्री व्यापार प्रभावित होने की चिंताओं के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने यूएई, रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से खरीदारी बढ़ा दी थी।
रॉयटर्स के मुताबिक, मई में भारत का कच्चा तेल आयात बढ़कर 5.27 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया था। रूस 35-38% हिस्सेदारी के साथ अभी भी सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है, जबकि यूएई दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने 'टाइम्स नाउ' को बताया कि अमेरिका-ईरान समझौते से कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी। ब्रेंट क्रूड पहले ही 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ चुका है।
नागेश्वरन ने जोर देते हुए कहा कि भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। ऊर्जा की लागत कम होने से भारत के आयात बिल में कमी आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें