Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

LPG संकट बढ़ेगा? दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट को ईरान ने धुआं-धुआं कर दिया, भारी नुकसान

Mar 19, 2026 09:06 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ईरान ने कतर के रास लफ़ान गैस प्लांट पर मिसाइल हमला किया है। जानिए कैसे इस हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और वैश्विक ऊर्जा व LNG संकट का खतरा पैदा हो गया है।

LPG संकट बढ़ेगा? दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट को ईरान ने धुआं-धुआं कर दिया, भारी नुकसान

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया है। दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट्स में से एक, कतर के 'रास लफान' पर ईरान के भीषण हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कतर एनर्जी द्वारा इस हमले के बाद उत्पादन रोके जाने से, भारत जैसे देशों में रसोई गैस (LPG) और प्राकृतिक गैस (LNG) के गहरे संकट की आशंका पैदा हो गई है। यह मिसाइल हमला हाल ही में इजरायल द्वारा ईरान के 'पार्स गैस फील्ड' पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। इजरायली हमले के तुरंत बाद, ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर को खुली चेतावनी दी थी कि आने वाले कुछ ही घंटों में उनके तेल और गैस संयंत्रों को निशाना बनाया जा सकता है।

ईरान ने जिन संभावित लक्ष्यों के नाम लिए थे, उनमें शामिल हैं:

  • कतर का मेसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रास लफान रिफाइनरी
  • सऊदी अरब का जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
  • यूएई का अल होस्न गैस फील्ड

कतर में नुकसान और मौजूदा स्थिति

कतर ने पुष्टि की है कि ईरानी मिसाइल हमले के कारण रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी के कुछ हिस्सों में भीषण आग लग गई और संरचनात्मक नुकसान हुआ है। हालांकि, कतर की रक्षा प्रणालियों ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और आपातकालीन सुरक्षा प्रणालियों के कारण एक बहुत बड़े और विनाशकारी विस्फोट को टाल दिया गया।

कतर एनर्जी कंपनी ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की कि दुनिया के सबसे अहम LNG हब में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सिविल डिफेंस की टीमें आग पर प्रारंभिक नियंत्रण पाने में सफल रही हैं।

कतर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया

कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक क्रूर कृत्य और देश की संप्रभुता व राष्ट्रीय सुरक्षा का खुला उल्लंघन करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि कतर हमेशा संयम बरतने और नागरिक व ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रक्षा करने की अपील करता रहा है, लेकिन ईरान का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया पूरे क्षेत्र को एक गहरे संकट की ओर धकेल रहा है और इससे अंतरराष्ट्रीय शांति को सीधा खतरा है।

रणनीतिक बदलाव: सैन्य से आर्थिक युद्ध की ओर

यह महज एक मिसाइल हमला नहीं है; यह इस युद्ध में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। अब तक दोनों पक्षों के बीच लड़ाई मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और राजनीतिक लक्ष्यों तक सीमित थी। लेकिन अब आर्थिक युद्ध शुरू हो गया है, जहां दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा बुनियादी ढांचों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है।

रास लफान दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार 'नॉर्थ फील्ड' से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि कतर इस गैस भंडार को ईरान के साथ साझा करता है (ईरान में इसे 'साउथ पार्स' कहा जाता है)। साझा ऊर्जा स्रोत पर यह हमला इस बात का संकेत है कि प्रतिशोध की आग में अब वैश्विक ऊर्जा की लाइफलाइन भी सुरक्षित नहीं है।

भारत के लिए क्यों मंडरा रहा है LPG और ऊर्जा संकट?

भारत के लिए यह हमला और मध्य पूर्व का यह तनाव किसी आर्थिक झटके से कम नहीं है। इसके पीछे मुख्य रूप से सप्लाई चेन का टूटना है। भारत अपनी कुल LNG जरूरत का लगभग 40% (करीब 2.7 करोड़ टन सालाना) हिस्सा अकेले कतर से आयात करता है। रास लफान प्लांट से सप्लाई रुकने का सीधा मतलब है भारत के गैस ग्रिड में बड़ी कमी आना। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने अहम समुद्री रास्ते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को प्रभावी रूप से असुरक्षित कर दिया है और कार्गो जहाजों पर हमले हो रहे हैं। यह भारत की दुखती रग है, क्योंकि भारत अपना भारी मात्रा में ऊर्जा आयात इसी रास्ते से करता है। कतर के उत्पादन रोकने और सप्लाई चेन बाधित होने से एशियाई LNG बेंचमार्क कीमतों में लगभग 39% से 50% तक का उछाल आ चुका है। अगर यह स्थिति बनी रही, तो इसका सीधा असर भारत में गैस सिलेंडर और सीएनजी (CNG) की कीमतों पर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका-ईरान युद्ध में अब और खून बहेगा! ट्रंप दे सकते हैं बड़ा आदेश
ये भी पढ़ें:फिलिस्तीन में ईरानी मिसाइल हमला! 3 महिलाओं की मौत, मातम में बदलीं ईद की खुशियां
ये भी पढ़ें:24 घंटे में छोड़ दो देश, ईरान के अधिकारियों को कतर का फरमान; वॉर्निंग भी दे दी

वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

इस हमले के परिणाम केवल कतर तक सीमित नहीं रहेंगे।

ग्लोबल सप्लाई चेन: कतर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। यह मुख्य रूप से यूरोप, एशिया, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को ऊर्जा की आपूर्ति करता है।

कीमतों में उछाल: इस हमले के कारण गैस की कीमतों में तेज उछाल, तेल बाजारों में भारी अस्थिरता और लंबे समय तक आपूर्ति की कमी का डर पैदा हो गया है।

व्यापारिक मार्गों पर खतरा: विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों को बाधित किया गया, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला चरमरा सकती है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Iran iran america war israel iran war अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।