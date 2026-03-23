युद्ध के बीच नेतन्याहू मोसाद चीफ से नाराज, ऊर्जा संकट पर पीएम मोदी ने किया अलर्ट; टॉप-5 न्यूज

ईरान युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख से नाराज चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद प्रमुख ने ही सलाह दी थी कि अगर ईरान पर हमला करके सत्ता को कमजोर किया जाता है, तो जन विद्रोह खड़ा किया जा सकता है।

ईरान में जारी भीषण युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही खुफिया प्रमुख से नाराज चल रहे हैं। दरअसल, मोसाद चीफ की तरफ से ही यह सूचना दी गई थी कि ईरान की इस्लामिक सत्ता को कमजोर करके तेहरान में जन विद्रोह को भड़काया जा सकता है। इससे जल्दी ही सत्ता पलट जाएगी। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा कुछ होता संभव नहीं दिख रहा है। वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से बढ़ते ऊर्जा संकट पर संबोधित किया और देश की तैयारी की जानकारी दी।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें… ईरान युद्ध के बीच मोसाद चीफ से नाराज हैं नेतन्याहू, एक वजह से बिगड़ी बात पश्चिम एशिया की जंग लगातार उलझती जा रही है। कुछ दिनों में ईरान की सत्ता परिवर्तन का सपना देखकर युद्ध में कूदे इजरायल और अमेरिका अब मदद के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख से नाराज चल रहे हैं। दरअसल, युद्ध शुरू करने से पहले मोसाद चीफ ने नेतन्याहू को एक रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान की सत्ता को कमजोर कर दिया जाता है, तो वहां दंगा भड़काकर इस्लामिक सत्ता को पलटा जा सकता है। लेकिन अब तीन हफ्ते बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। पढ़ें पूरी खबर…

PM मोदी ने किया अलर्ट- हालात का फायदा लेने वाले झूठ फैलाएंगे, सावधान रहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर आज (सोमवार को) लोकसभा में अपना वक्तव्य देते हुए लोगों को आगाह किया और देशवासियों से अपील की कि जैसे कोरोना के समय देश ने एकजुटता से उसका सामना किया था, उसी तरह मौजूदा संकट में भी हमें एकजुट रहना होगा। पीएम ने कहा कि इस जंग से लंबे समय तक के लिए हालात खराब होने की संभावना है। इसलिए सभी को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "जैसे हम कोरोना में तैयार थे और उसका फायदा मिला था। उसी तरह हमें फिर से धीरज और संयम के साथ हर चुनौती का सामना करना है। यही हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत है।" पढ़ें पूरी खबर…

ऐसे ऊर्जा संकट के लिए पहले से ही तैयार हो रहा था भारत, PM मोदी ने बताई पूरी बात पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा संकट को लेकर भारत की पहले से की जा रही तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में फंसे हजारों लोग वापस अपने देश लौटे हैं और जो लोग खाड़ी देशों में मौजूद है सरकार और वहां की भारतीय एंम्बेसी उनके लिए पर्याप्त इंतजाम कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने स्वयं ने इस क्षेत्र में मौजूद सभी देशों के नेताओं से बातचीत की है। ऊर्जा जरूरत को लेकर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ऐसे ही संकट के लिए पहले से तैयार कर रहा था। पढ़ें पूरी खबर…

48 घंटे वाले अपने ही अल्टीमेटम पर पलटे ट्रंप, पांच दिन आगे टाले ईरान पर हमले पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही 48 घंटे वाले अल्टेमीटम पर पलटी मार दी है। ट्रंप ने अब ईरान को होर्मुज़ जलडमरूमध्य खोलने के लिए दी गई समय-सीमा पर ब्रेक लगा दिया है और उसे अगले पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यानी अमेरिका ने फिलहाल ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की योजना को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले टालने का ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों देश पिछले दो दिनों से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए बिजली संयंत्रों पर हमले को टाला जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर…