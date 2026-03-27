युद्ध के बीच पाकिस्तान पर भड़का ईरान, ऊर्जा संकट पर सरकार बनी जनता की ढाल; टॉप-5 न्यूज

ईरान युद्ध में मध्यस्थता का दावा कर रहे पाकिस्तान को तेहरान ने जमकर खरी-खोटी सुनाई है। ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान ने अपना झंड़ा लगाकर होर्मुज से 10 टैंकर अमेरिकी तेल को निकलवाया है।

पश्चिम एशिया में जारी संकट पर मध्यस्थता का दावा कर रहे पाकिस्तान को ईरान ने जमकर खरी-खोटी सुनाई है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान ने अपना झंड़ा लगाकर अमेरिका के लिए 10 टैंकर कच्चा तेल होर्मुज से पार करवाया है। वहीं, दूसरी ओर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से जनता को बचाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल से उत्पाद शुल्क हटा दिया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से अगले 15 दिन में 7000 करोड़ का नुकसान होगा।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… पाकिस्तान दलाल ही नहीं, धोखेबाज भी... दोस्त मुल्क पर इतना क्यों भड़क गया ईरान? पड़ोसी देश पाकिस्तान दावा करता रहा है कि वह पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईरान-अमेरिका जंग में सीजफायर के लिए मध्यस्थता करा रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी कैबिनेट में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है लेकिन अब तेहरान इस्लामाबाद पर भड़क गया है। ईरान ने पाकिस्तान पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। पढ़ें पूरी खबर…

ईरान संकट के बीच सरकार बनी जनता की ढाल, टैक्स कटौती की वजह से करोड़ों का नुकसान पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कच्चे तेल की कम होती सप्लाई और बढ़ते दामों का बोझ आम आदमी के ऊपर आना तय माना जा रहा था। ऐसे समय में केंद्र सरकार जनता के दर्द को कम करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कम कर दिया है। पश्चिम एशिया के दर्द से जनता को बचाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का असर राजस्व पर पड़ना तय है। सीबीआईटीसी मुताबिक इस फैसले की वजह से सरकार को अगले 15 दिनों में 7 हजार करोड़ का नुकसान होगा। पढ़ें पूरी खबर…

ट्रंप के टैरिफ एक्शन को चीन की चुनौती, अमेरिकी व्यापार नीतियों की जांच शुरू डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एक्शन के जवाब में चीन ने अमेरिकी व्यापार नीतियों की जांच शुरू कर दी है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दो अलग-अलग जांच शुरू की हैं। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इस महीने कई देशों के खिलाफ शुरू की गई जांचों के जवाब में उठाया गया है। चीन ने साफ कहा है कि यह जांच अपने संबंधित उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए की जा रही है। एक जांच अमेरिकी नीतियों पर केंद्रित है जो चीनी सामानों को अमेरिका में जाने से रोकती है और US से चीन को मॉडर्न टेक्निकल प्रोडक्ट्स के निर्यात को सीमित करती है। पढ़ें पूरी खबर…

PAK-चीन को टेंशन, S-400 मिसाइल सिस्टम समेत कई घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में, लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विभिन्न प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान की गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सेना के लिए एस-400 एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी दी गई। इन घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी मिलने से पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के लिए टेंशन और बढ़ गई है। पढ़ें पूरी खबर…