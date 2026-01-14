चुप्पी खतरों को कम नहीं करती, बल्कि... अमेरिकी हमले की आशंका के बीच भारत से बोला ईरान

संक्षेप: भारत में ईरान के दूतावास ने कहा कि देशों की चुप्पी और निष्क्रियता इन खतरों को कम नहीं करती, बल्कि वे उन्हें और बढ़ाती हैं। ये नीतियां देर-सवेर सभी देशों को प्रभावित करेंगी, चाहे उनका आकार या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो।

ईरान में महीनेभर से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच तेहरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने भी खुली चेतावनी दी है कि यदि हमला होता है तो वह भी अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच, भारत में मौजूद ईरान दूतावास ने अहम टिप्पणी की है। उसने कहा है कि अमेरिका लगातार टैरिफ से लेकर अन्य मामलों में नियमों को तोड़ता रहा है। इस पर देशों की चुप्पी से खतरा कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही है।

भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर लिखा, ''मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ अमेरिका की एकतरफा कार्रवाइयों - जिसमें गलत टैरिफ लगाना और 66 इंटरनेशनल संस्थानों से पीछे हटना शामिल है - ने दुनिया को ग्लोबल नियमों के टूटने की तरफ धकेल दिया है। देशों की चुप्पी और निष्क्रियता इन खतरों को कम नहीं करती, बल्कि वे उन्हें और बढ़ाती हैं। ये नीतियां देर-सवेर सभी देशों को प्रभावित करेंगी, चाहे उनका आकार या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो।"

बता दें कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया है। भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें 66 ऑर्गनाइजेशन, एजेंसियों और कमीशन के लिए अमेरिकी सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। यह फैसला उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन, जिनमें यूनाइटेड नेशंस से जुड़े ऑर्गनाइजेशन भी शामिल हैं, में भागीदारी और फंडिंग की समीक्षा के बाद लिया गया है। इसमें खास इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, जिसका नेतृत्व भारत और फ्रांस कर रहे हैं।