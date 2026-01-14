Hindustan Hindi News
चुप्पी खतरों को कम नहीं करती, बल्कि... अमेरिकी हमले की आशंका के बीच भारत से बोला ईरान

संक्षेप:

भारत में ईरान के दूतावास ने कहा कि देशों की चुप्पी और निष्क्रियता इन खतरों को कम नहीं करती, बल्कि वे उन्हें और बढ़ाती हैं। ये नीतियां देर-सवेर सभी देशों को प्रभावित करेंगी, चाहे उनका आकार या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो।

Jan 14, 2026 10:28 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ईरान में महीनेभर से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच तेहरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने भी खुली चेतावनी दी है कि यदि हमला होता है तो वह भी अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच, भारत में मौजूद ईरान दूतावास ने अहम टिप्पणी की है। उसने कहा है कि अमेरिका लगातार टैरिफ से लेकर अन्य मामलों में नियमों को तोड़ता रहा है। इस पर देशों की चुप्पी से खतरा कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही है।

भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर लिखा, ''मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ अमेरिका की एकतरफा कार्रवाइयों - जिसमें गलत टैरिफ लगाना और 66 इंटरनेशनल संस्थानों से पीछे हटना शामिल है - ने दुनिया को ग्लोबल नियमों के टूटने की तरफ धकेल दिया है। देशों की चुप्पी और निष्क्रियता इन खतरों को कम नहीं करती, बल्कि वे उन्हें और बढ़ाती हैं। ये नीतियां देर-सवेर सभी देशों को प्रभावित करेंगी, चाहे उनका आकार या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो।"

बता दें कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया है। भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें 66 ऑर्गनाइजेशन, एजेंसियों और कमीशन के लिए अमेरिकी सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। यह फैसला उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन, जिनमें यूनाइटेड नेशंस से जुड़े ऑर्गनाइजेशन भी शामिल हैं, में भागीदारी और फंडिंग की समीक्षा के बाद लिया गया है। इसमें खास इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, जिसका नेतृत्व भारत और फ्रांस कर रहे हैं।

अमेरिकी हमले का जवाब दे सकता है ईरान

यदि अमेरिका आने वाले समय में ईरान पर हमला करता है तो वह अमेरिकी बेस पर हमला करके जवाब दे सकता है। ऐसे में एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने बेस से कुछ लोगों को हटा रहा है। यह बात तब सामने आई जब एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन हमला करता है तो वह अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। ईरानी मुद्रा रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बाद पिछले महीने तेहरान में प्रदर्शन शुरू हुए। तब से ये प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं, और आर्थिक संकट के खिलाफ आंदोलन से शुरू होकर राजनीतिक परिवर्तन की मांग में तब्दील हो गए हैं।

