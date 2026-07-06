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ईरान ने भारत का जताया आभार, इधर NIA ने हाफिज सईद पर कसा शिकंजा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी पर आभार जताया, वहीं NIA ने पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर कर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

ईरान ने भारत का जताया आभार, इधर NIA ने हाफिज सईद पर कसा शिकंजा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की उपस्थिति पर ईरान ने भारत का आभार जताया है। ईरानी दूतावास ने भारत के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को 'आपसी सम्मान और ऐतिहासिक संबंधों का प्रबल प्रतीक' बताते हुए शुक्रिया कहा। वहीं दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले में पूरक चार्जशीट दायर कर दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने सोमवार को जम्मू की विशेष अदालत में दाखिल पूरक आरोप पत्र में हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार आतंकी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरान ने भारत का जताया आभार

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी पर ईरान ने आभार व्यक्त किया है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में इसे दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का शक्तिशाली प्रदर्शन बताया। गौरतलब है कि शुक्रवार को तेहरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में भारत की ओर से उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दल में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरीटा, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल थीं। पढ़ें पूरी खबर...

हाफिज सईद पर NIA का बड़ा एक्शन

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने सोमवार को विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को मुख्य आरोपी बनाया गया है। NIA ने सईद पर भारतीय न्याय संहिता और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। एजेंसी का आरोप है कि सईद ने पाकिस्तान से साजिश रचकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की। पूरक चार्जशीट में पाकिस्तानी साजिश, सईद की प्रत्यक्ष भूमिका और वैज्ञानिक जांच से जुटाए गए सबूतों का जिक्र किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

नीरव मोदी को करारा झटका

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) से बड़ा झटका लगा है। अंतिम कानूनी लड़ाई भी हारने के बाद अब नीरव के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यर्पण की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं और भारतीय अधिकारियों से राजनयिक समन्वय चल रहा है। अप्रैल 2026 में दायर की गई ईसीएचआर याचिका खारिज होने के साथ ही नीरव मोदी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। पढ़ें पूरी खबर...

बारुईपुर रेप-मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या मामला चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोटें, शरीर पर काटने के निशान, खरोंच और सिर पर गंभीर चोटें पाई गईं। सबसे डरावनी बात यह है कि फेफड़ों और पेट में पानी भरा मिला, जो साफ संकेत देता है कि बच्ची को तालाब में जिंदा फेंका गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिर की चोट से खून बहने और डूबने के कारण मौत हुई। पढ़ें पूरी खबर...

श्रीलंका जेल में कैदियों की झड़प में 25 मरे

श्रीलंका की नेगोम्बो केंद्रीय जेल में रविवार रात से शुरू हुई कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प सोमवार को और विकराल रूप ले चुकी है। इस घटना में अब तक 25 कैदियों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 100 अन्य घायल हैं। कोलंबो से 35 किलोमीटर दूर स्थित इस जेल में दोषी और हिरासत कैदियों के बीच शुरू हुई झड़प पत्थरबाजी और अन्य हथियारों तक पहुंच गई। जेल प्रशासन ने विभिन्न ब्लॉकों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। श्रीलंकाई सेना ने पुलिस को सहायता के लिए स्टैंडबाय रहने को कहा है। पढ़ें परी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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