ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोन गिराए, धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट; टॉप-5
ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि होर्मुज में तीन टैंकर माइंस से टकरा गए। इसी बीच सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है। चांदी ऑल टाइम हाई से करीब 2.44 लाख रुपये सस्ती हो गई है।
Top News Today: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दावा है कि उसने दक्षिणी तटीय इलाके बंदर खमीर के ऊपर दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं। इसी बीच देश में सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को चांदी एक दिन में ₹8,528 प्रति किलो गिरकर ₹1,75,251 पर आ गई, जबकि सोना करीब ₹2,079 प्रति 10 ग्राम गिरकर ₹1,37,863 पर पहुंच गया। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 2.44 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है और सोना भी काफी नीचे आ गया है। पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें…
बंगाल में चुनाव आयोग और जजों के बीच विवाद
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अपीलों पर फैसला करने वाले जजों और चुनाव आयोग के बीच बड़ा विवाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त इन जजों से चुनाव आयोग ने अपना पहचान साबित करने के लिए पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र मांगा है। जजों ने इससे नाराजगी जताते हुए पोर्टल पर काम करने से मना कर दिया। इसके कारण 21 सितंबर से अपीलों का निपटारा पूरी तरह रुक गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जजों ने आधार ऑथेंटिकेशन की शर्त हटाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए दस्तावेज मांगे। पढ़ें पूरी खबर...
ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोन गिराए
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी तटीय इलाके बंदर खमीर के ऊपर दो अमेरिकी LUCAS ड्रोन मार गिराए। IRGC का कहना है कि ड्रोन ईरान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। इसी दौरान होर्मुज स्ट्रेट में तीन तेल टैंकर माइंस से टकरा गए। ईरानी मीडिया के अनुसार, ये टैंकर बिना अनुमति वाले रास्ते से जा रहे थे। होर्मुज दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां हाल में तनाव बढ़ा है। कतर की मध्यस्थता कोशिशें जारी हैं। पढ़ें पूरी खबर...
'राम जी के 5 बाप थे' बयान पर अखिलेश यादव का हमला
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर फिर निशाना साधा। वायरल वीडियो में शास्त्री ने कहा कि भगवान राम के पांच पिता थे और दशरथ के निधन पर राम ने अंत्योष्टि नहीं की। अखिलेश यादव ने इसे सनातन विरोधी बताया और कहा कि पहले भगवान कृष्ण पर विवादित वीडियो आया था, अब राम पर अभद्र बयान हो रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यक्रम रद्द करने और सनातन के खिलाफ काम रोकने की मांग की। पढ़ें पूरी खबर...
रुपाली गांगुली बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं
टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी फोटोज, वीडियो और निजी चीजों के बिना अनुमति इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक्ट्रेस का आरोप है कि एडल्ट साइट्स पर AI से बनी डीपफेक फोटोज और मॉर्फ किए गए वीडियो दिखाए जा रहे हैं। साथ ही बुटीक, सेलिब्रिटी एजेंसियों और ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी बिना इजाजत उपयोग हो रहा है। उन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश मांगा है। पढ़ें पूरी खबर...
सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट
मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी एक दिन में 8,528 रुपये टूटकर 1,75,251 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। सोना भी करीब 2,079 रुपये गिरकर 1,37,863 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 2.44 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है, जबकि सोना करीब 55,128 रुपये नीचे है। यह नवंबर 2025 के बाद चांदी का सबसे निचला स्तर है। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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