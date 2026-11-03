ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोन गिराए, धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट; टॉप-5

ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि होर्मुज में तीन टैंकर माइंस से टकरा गए। इसी बीच सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है। चांदी ऑल टाइम हाई से करीब 2.44 लाख रुपये सस्ती हो गई है।

Top News Today: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दावा है कि उसने दक्षिणी तटीय इलाके बंदर खमीर के ऊपर दो अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं। इसी बीच देश में सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को चांदी एक दिन में ₹8,528 प्रति किलो गिरकर ₹1,75,251 पर आ गई, जबकि सोना करीब ₹2,079 प्रति 10 ग्राम गिरकर ₹1,37,863 पर पहुंच गया। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 2.44 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है और सोना भी काफी नीचे आ गया है। पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें…

बंगाल में चुनाव आयोग और जजों के बीच विवाद पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अपीलों पर फैसला करने वाले जजों और चुनाव आयोग के बीच बड़ा विवाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त इन जजों से चुनाव आयोग ने अपना पहचान साबित करने के लिए पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र मांगा है। जजों ने इससे नाराजगी जताते हुए पोर्टल पर काम करने से मना कर दिया। इसके कारण 21 सितंबर से अपीलों का निपटारा पूरी तरह रुक गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जजों ने आधार ऑथेंटिकेशन की शर्त हटाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए दस्तावेज मांगे। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान ने दो अमेरिकी ड्रोन गिराए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी तटीय इलाके बंदर खमीर के ऊपर दो अमेरिकी LUCAS ड्रोन मार गिराए। IRGC का कहना है कि ड्रोन ईरान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। इसी दौरान होर्मुज स्ट्रेट में तीन तेल टैंकर माइंस से टकरा गए। ईरानी मीडिया के अनुसार, ये टैंकर बिना अनुमति वाले रास्ते से जा रहे थे। होर्मुज दुनिया का महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां हाल में तनाव बढ़ा है। कतर की मध्यस्थता कोशिशें जारी हैं। पढ़ें पूरी खबर...

रुपाली गांगुली बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी फोटोज, वीडियो और निजी चीजों के बिना अनुमति इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक्ट्रेस का आरोप है कि एडल्ट साइट्स पर AI से बनी डीपफेक फोटोज और मॉर्फ किए गए वीडियो दिखाए जा रहे हैं। साथ ही बुटीक, सेलिब्रिटी एजेंसियों और ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी बिना इजाजत उपयोग हो रहा है। उन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश मांगा है। पढ़ें पूरी खबर...