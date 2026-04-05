पायलट को निकालने वाले अभियान के दौरान मार गिराए अमेरिका के हेलिकॉप्टर, ईरान का दावा
ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के पायलट को निकालने के अभियान के दौरान उसने कई अमेरिकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया है। इसमें ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर का भी नाम लिया गया है। वहीं ईरानी मिडिया का कहना है कि ईरान के पांच लोग इस अभियान के दौरान मारे गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ईरान में घुसकर पायलट को निकाल लाने का किस्सा बताया है। तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पायलट को बचाने के अभियान के दौरान अमेरिका के कई 'फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स' को तबाह कर दिया गया। इससे पहले ईरान के पुलिस कमांड ने कहा था कि दक्षिण इस्फहान में अमेरिका का सी-130 एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है। पुलिस कमांड ने बताया कि ईरान के एयरोस्पेस, ग्राउंड फोर्स, पॉप्युलर यूनिट ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था।
खाटम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल के यूनिफाइड कमांड दो ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टरों को भी मार गिराया है। इससे पहले ईरान की सेना ने बताया था कि उसने दो इजरायली ड्रोन नष्ट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को सुरक्षित बचाने का दावा करते हुए कहा था कि उनकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और यह अभियान साबित करता है कि ईरान के आसमान में भी अमेरिका की ही चलती है।
ट्रंप ने किया टॉप ईरानी अधिकारियों को मारने का दावा
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह 'भीषण हमला' कब किया गया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें किसी स्थान से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यह अभी साफ नहीं है कि वीडियो नया है या पुराना और किस जगह को निशाना बनाया गया है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, 'ईरान के कई सैन्य अधिकारी इस भीषण हमले में तेहरान में खत्म कर दिए गए हैं।' दूसरी ओर ईरान के 'खातम अल-अंबिया' केंद्रीय मुख्यालय के जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने ट्रंप को चेतावनी दी कि यदि ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई भी अमेरिकी या इजरायली हमला हुआ, तो पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और इजरायली ठिकानों पर 'विनाशकारी और निरंतर' हमले किए जाएंगे।
ईरान की मीडिया का दावा अलग
ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका के अभियान के दौरान कम से कम पांच ईरानियों की मौत हुई है। ईरान की मीडिया के मुताबिक बीती रात कूह-ए-सिया इलाके में अमेरिका अपने पायलट को खोज रहा था। इस दौरान गोलीबारी में कम से कम पांच लोग मारे गए हैं। ये सभी कोहगीलुये और बोयर अहमद प्रांत के रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें