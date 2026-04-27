ईरानी तटरक्षक बल ने तेल टैंकर पर चेतावनी फायरिंग की, सभी भारतीय नाविक सुरक्षित
टोगो के ध्वज वाले एक तेल एवं रसायन टैंकर पर ओमान के निकट ईरानी सैन्यबलों ने चेतावनी देने के लिए गोलीबारी की लेकिन जहाज पर सवार सभी 17 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी।
टोगो के ध्वज वाले एक तेल एवं रसायन टैंकर पर ओमान के निकट ईरानी सैन्यबलों ने चेतावनी देने के लिए गोलीबारी की लेकिन जहाज पर सवार सभी 17 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक मनदीप सिंह रंधावा ने संवाददाताओं से कहाकि 25 अप्रैल को पोत ‘एमटी चिरोन-7’ ओमान के शिनास बंदरगाह के बाहरी क्षेत्र के पास संचालित हो रहा था। उस समय वह उन जहाजों के समीप था जिन्हें ईरानी तटरक्षक बल ने रोका और चेतावनी के तौर पर फायरिंग की।
आ चुकी हैं सैकड़ों कॉल्स
अधिकारी ने कहाकि जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय-ध्वज वाले किसी भी जहाज पर असर नहीं पड़ा है। मंत्रालय ने कहाकि वह विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि नाविकों की सुरक्षा और संचालन की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। पिछले 24 घंटों में नौवहन महानिदेशालय के नियंत्रण कक्ष के पास 7,780 कॉल और 16,650 ईमेल आए। इस दौरान 2,770 भारतीय जहाजों के साथ संपर्क बनाए रखा गया, जिनमें से 12 ने स्थिति की जानकारी दी। रंधावा ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर में बंदरगाह संचालन सामान्य बना हुआ है और कहीं से भी भीड़भाड़ की स्थिति सामने नहीं आई है।
ईरान का होर्मुज पर प्रस्ताव
ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वह होर्मुज को खोल देगा बशर्ते अमेरिका इस पर नाकेबंदी खत्म कर दे और युद्ध समाप्त किया जाए। ईरान ने यह भी सुझाव दिया है कि उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बड़े मुद्दे पर बातचीत बाद के चरण में की जाएगी। दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना कम ही है और इससे वे मतभेद अनसुलझे ही रह जाएंगे जिनके कारण 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था।
आमने-सामने हैं ईरान और अमेरिका
अमेरिका और ईरान होर्मुज को लेकर आमने-सामने हैं, जिसके जरिये युद्ध से पहले तेल और गैस का महत्वपूर्ण व्यापार होता था। अमेरिकी नाकेबंदी का उद्देश्य ईरान को अपना तेल बेचने से रोकना है, जिससे उसे महत्वपूर्ण राजस्व से वंचित किया जा सके और साथ ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सके जहां तेहरान को उत्पादन बंद करना पड़े क्योंकि उसके पास तेल भंडारण के लिए कोई जगह नहीं है। मध्यस्थता प्रयासों में शामिल अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने नयी वार्ता से पहले अमेरिकी नाकाबंदी को समाप्त करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहा है।
ईरान की तरफ से पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को भेजे गए इस प्रस्ताव में उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को आगे के लिए टालने पर जोर दिया गया है। दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस की यात्रा पर हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।