ईरान का हवाई क्षेत्र बंद, रद्द हो सकती हैं उड़ानें; एयर इंडिया और इंडिगो की एडवाइजरी

Jan 15, 2026 07:18 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति के बीच एयर इंडिया ने गुरुवार को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को संभावित देरी की चेतावनी दी है। एयरलाइन ने कहा है कि ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद सुरक्षा कारणों से प्रभावित रूट्स पर उड़ानों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जा रहा है, जिससे उड़ानों के समय में देरी हो सकती है।

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया- ईरान में मौजूदा हालात और उसके हवाई क्षेत्र के बंद होने के मद्देनजर, तथा यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उस क्षेत्र से गुजरने वाली एयर इंडिया की उड़ानों को वैकल्पिक मार्ग से उड़ाया जा रहा है। इससे देरी की संभावना है।

एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उड़ानों के लिए मार्ग परिवर्तन संभव नहीं है, उन्हें रद्द किया जा रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति अवश्य जांच लें। एयर इंडिया ने कहा- इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयर इंडिया को खेद है। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ईरान का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद

समाचार एजेंसी रायटर्स के अनुसार, ईरान में जारी तनाव के चलते उसका हवाई क्षेत्र सभी उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि, आधिकारिक अनुमति के साथ ईरान से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छूट दी गई है। यह प्रतिबंध स्थानीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (ईटी) तक लागू रहने की बात कही गई है, लेकिन हालात के मद्देनजर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिका भी मध्य पूर्व में अपने कुछ सैन्य अड्डों से कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया में है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यदि वाशिंगटन की ओर से हमला होता है तो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी पड़ोसी देशों को दी गई है।

इंडिगो ने भी जारी की एडवाइजरी

एयर इंडिया के अलावा IndiGo एयरलाइंस ने भी इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने कहा- ईरान द्वारा अचानक हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के कारण हमारी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। साथ ही, प्रभावित यात्रियों को इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर फ्लेक्सिबल रीबुकिंग विकल्पों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

यात्रियों के लिए सलाह

दोनों एयरलाइनों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति जांचें और किसी भी बदलाव के लिए एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट देखते रहें। मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर बने रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

