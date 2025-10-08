ips y puran kumar suicide case question on fir bribe and a video FIR में नाम, रिश्वत का आरोप और एक वीडियो, IPS पूरन कुमार की खुदकुशी पर उठे सवाल, India News in Hindi - Hindustan
यह मामला रोहतक के एक शराब कारोबारी से जुड़ा है, जिसने वाई पूरन कुमार के गनर सुशील कुमार के खिलाफ 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर कराई थी। इसी मामले में वाई पूरन कुमार का नाम भी दर्ज किया गया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Wed, 8 Oct 2025 12:29 PM
हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक रिश्वत का केस सामने आया है, जिसे लेकर आरोप लग रहे हैं कि वाई पूरन कुमार को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा एक एफआईआर को लेकर है, जिसमें वाई पूरन कुमार का नाम भी शामिल कर लिया गया था। इसी को लेकर सवाल है कि आखिर सरकार से मंजूरी लिए बिना ही उनके नाम पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई। खुदकुशी करने वाले आईएएस का परिवार भी इसे लेकर सवाल उठा रहा है और कहा कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।

यह मामला रोहतक के एक शराब कारोबारी से जुड़ा है, जिसने वाई पूरन कुमार के गनर सुशील कुमार के खिलाफ 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर कराई थी। इसी मामले में वाई पूरन कुमार का नाम भी दर्ज किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने इस वाकये का सबूत भी सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर सौंपा है। पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की थी और फिर उसी रात सुशील कुमार को अरेस्ट करके अदालत में पेश किया था। इसी को लेकर आईपीएस अधिकारी के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया।

फिलहाल परिवार को वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार की वापसी का इंतजार है। वह मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ जापान गई थीं, जहां से वह वापस लौट रही हैं। उनके साथ दो अन्य आईएएस अधिकारी भी वापस आ रहे हैं। वह दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगी और फिर सड़क मार्ग से चंडीगढ़ आने की तैयारी है। इस बीच शराब कारोबारी प्रवीण बंसल का वीडियो भी खूब चर्चा में है। इसमें उन्होंने वाई पूरन कुमार के गनर पर आरोप लगाया कि सुशील कुमार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। वह ऑफिस में आकर धमकाता था। मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। परेशान होकर मैंने रोहतक पुलिस को शिकायत दी थी।

शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने कहा कि जून में उनके पास आईजी ऑफिस से फोन आया था और सुशील से मिलने के लिए कहा गया। वहां बुलाकर उन्हें धमकाया गया और सुशील को मंथली देने की बात कही गई। इसके बाद सुशील उनके ऑफिस में आकर पैसे देने का दबाव बनाने लगा। उन्हें परेशान किया गया और मेंटली और फिजिकली प्रताड़ित किया गया। प्रवीण ने 9 जुलाई 2025 को सुशील को अपने ऑफिस बुलाया, जहां इसने ढाई लाख मंथली मांगी और कहा कि आईजी वाई पूरन सिंह तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सुशील के साथ हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप को अपनी शिकायत में शामिल किया।

माना जा रहा है कि पूरन कुमार के सुसाइड की यही वजह रही क्योंकि पुलिस पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया था। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने शराब कारोबारी से दो से ढाई लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी थी। शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल की शिकायत पर 6 अक्टूबर की रात अर्बन एस्टेट थाने में हेड कॉन्स्टेबल सुशील कुमार पर मामला दर्ज किया गया था। उसे अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया था। अभी तक पूरन कुमार को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। सुशील की ड्यूटी नारनौल में थी, लेकिन 5 साल से वह पूरन कुमार के साथ रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि सुशील रौब दिखाकर पहले भी शराब ठेकेदारों से पैसे ले चुका है। वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में कोठी नंबर 116 में रहते थे। मंगलवार को उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से घर के बेसमेंट के कमरे में सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी।

उधर, चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि उन्हें मौके से एक वसीयत और फाइनल नोट मिला है। पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया कि इस नोट में क्या लिखा है। सूत्रों के अनुसार सुसाइड नोट में हरियाणा के दो रिटायर्ड आईपीएस अफसरों और दो मौजूदा आईपीएस अफसरों के नाम हैं। वाई पूरन कुमार के शव का आज चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में डॉक्टरों का बोर्ड पोस्टमॉर्टम करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ जापान यात्रा पर गई पूरन की आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी. कुमार भी आज चंडीगढ़ लौट रही हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

