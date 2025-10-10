IPS पूरन कुमार की पत्नी ने सुसाइड नोट में जिक्र अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया केस, आगे क्या?

हरियाणा के IPS अधिकारी 52 वर्षीय वाई पूरण कुमार मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने घर में बेसमेंट के एक कमरे में मृत पाए गए थे। उन्हें गोली लगी हुई थी। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुरुवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक सुसाइड नोट में दर्ज शिकायत के आधार पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक (SSP) नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

वाई पूरन कुमार की पत्नी अनमीत पी कुमार ने इन दोनों के खिलाफ अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी चंडीगढ़ ने बताया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर चंडीगढ़ पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे।’’

बता दें कि हरियाणा के ADG पूरन कुमार के पास से कथित सुसाइड नोट मिलने के बाद से मामला और पेचीदा होता जा रहा है। इस नोट में उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिखे हैं। कुमार ने इस नोट में यह बात विस्तार से लिखी है कि पिछले कुछ सालों में कैसे उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और अपमान झेला है। इससे पहले पूरन कुमार ने मंगलवार को अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।