ट्रेनी IPS की पहली पोस्टिंग में 1 करोड़ का 'रिश्वत कांड', CBI कोर्ट ने DGP से मांगी रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ कैडर के 2022 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल और दो पुलिसकर्मियों पर साइबर फ्रॉड केस निपटाने के बदले एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का गंभीर आरोप लगा है।
छत्तीसगढ़ कैडर के 2022 बैच के एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर रिश्वत का आरोप लगा है। आरोप है कि साइबर फ्रॉड के एक मामले को निपटाने के एवज में एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई और ली भी गई। अब यह यह मामला दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पहुंच गया है, जिसने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
कौन-कौन हैं आरोपी?
शिकायत में नामजद आरोपी, ट्रेनी आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल, सहायक उप-निरीक्षक प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशुल शर्मा हैं। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट के समक्ष कथित लेन-देन से जुड़े डिजिटल सबूत पेश किए हैं, जिनमें वाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों उच्च अधिकारियों से विस्तृत एटीआर मांगी है, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा गया है।
शिकायत में और क्या?
शिकायत के अनुसार, राहुल बंसल आईपीएस में आने से पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सिविल सर्विस पुलिस (CSP) के रूप में हुई थी। इसी पहली पोस्टिंग के दौरान साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि साइबर फ्रॉड केस को निपटाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की गई। उसका दावा है कि यह राशि ली भी गई है।
रिश्वत किस्तों में भुगतान
शिकायत में आगे बताया गया है कि एक करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में नहीं किया गया। बल्कि मई 2026 में दो किस्तों में 50-50 लाख रुपये हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर किए गए। शिकायतकर्ता ने इस लेन-देन और आरोपी पक्षों के बीच हुई बातचीत के डिजिटल सबूत कोर्ट में जमा किए हैं। इनमें वाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लिया है।
कोर्ट की कार्रवाई और एटीआर
दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई निदेशक दोनों से एटीआर मांगी है। बताया जा रहा है कि एटीआर से यह साफ होने की उम्मीद है कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में यह भी साफ होगा कि आरोपों की जांच शुरू की गई है या नहीं, जांच किस स्तर पर चल रही है और क्या कोई अंतरिम कदम उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस और सीबीआई दोनों को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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