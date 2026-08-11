ट्रेनी IPS की पहली पोस्टिंग में 1 करोड़ का 'रिश्वत कांड', CBI कोर्ट ने DGP से मांगी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ कैडर के 2022 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल और दो पुलिसकर्मियों पर साइबर फ्रॉड केस निपटाने के बदले एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का गंभीर आरोप लगा है।

छत्तीसगढ़ कैडर के 2022 बैच के एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर रिश्वत का आरोप लगा है। आरोप है कि साइबर फ्रॉड के एक मामले को निपटाने के एवज में एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई और ली भी गई। अब यह यह मामला दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पहुंच गया है, जिसने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

कौन-कौन हैं आरोपी? शिकायत में नामजद आरोपी, ट्रेनी आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल, सहायक उप-निरीक्षक प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशुल शर्मा हैं। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट के समक्ष कथित लेन-देन से जुड़े डिजिटल सबूत पेश किए हैं, जिनमें वाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों उच्च अधिकारियों से विस्तृत एटीआर मांगी है, जिसमें अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा गया है।

शिकायत में और क्या? शिकायत के अनुसार, राहुल बंसल आईपीएस में आने से पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सिविल सर्विस पुलिस (CSP) के रूप में हुई थी। इसी पहली पोस्टिंग के दौरान साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि साइबर फ्रॉड केस को निपटाने के बदले एक करोड़ रुपये की मांग की गई। उसका दावा है कि यह राशि ली भी गई है।

रिश्वत किस्तों में भुगतान शिकायत में आगे बताया गया है कि एक करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में नहीं किया गया। बल्कि मई 2026 में दो किस्तों में 50-50 लाख रुपये हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर किए गए। शिकायतकर्ता ने इस लेन-देन और आरोपी पक्षों के बीच हुई बातचीत के डिजिटल सबूत कोर्ट में जमा किए हैं। इनमें वाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लिया है।