IPS अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी ने पोस्टमार्टम पर उठाए सवाल, सोनिया गांधी ने खत में क्या लिखा

पंजाब में सुसाइड करने वाले आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी पुलिस पर भड़क उठी हैं। पूरन कुमार की पत्नी सीनियर आईएएस अमनीत पी कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस पोस्टमार्टम के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रही है।

पंजाब में सुसाइड करने वाले आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी पुलिस पर भड़क उठी हैं। पूरन कुमार की पत्नी सीनियर आईएएस अमनीत पी कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस पोस्टमार्टम के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पति के शव को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया। वहीं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी को खत लिखा है। इस खत में उन्होंने पूरन कुमार के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाई है।

अमनीत कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनके पति के शव को सम्मान नहीं दिया। वह दलित समुदाय से थे। द ट्रिब्यून के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुई। लेकिन मैंने यह भी स्पष्ट कहा था कि किसी भी प्रक्रिया से पहले बच्चे पिता को अंतिम विदाई देंगे। लेकिन पुलिस ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और पारिवारिक सदस्यों की गैरमौजूदगी में बॉडी लेकर अस्पताल चले गए। वरिष्ठ आईपीएस ने आरोप लगाया कि एक दलित महिला को उसके पति के शव को भी सम्मानित ढंग से हैंडल नहीं करने दिया जा रहा है।

नाराजगी जताते हुए अमनीत कुमार ने कहा कि अब पूरी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की है। अगर हमारे परिवार की सहमति जरूरी नहीं है तो उन्हें मेरे पति की बॉडी के साथ जो भी करना है करें। मैं सम्मान के चलते अभी तक चुप रही। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। सीनियर आईएएस ने चंडीगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी शक जाहिर किया कि सेक्टर 16 के अस्पताल से बॉडी पीजीआई ले जाते समय अहम सबूत नष्ट कर दिए गए होंगे। किसी भी तरह की लापरवाही के लिए चंडीगढ़ पुलिस ही जिम्मेदार होगी।

इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस डीजीपी सागर प्रीत हूडा ने स्वीकार किया कि कम्यूनिकेशन गैप हुआ है। उन्होंने कहा कि हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जब तक कि परिवार सहमत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि मृत आईपीएस का शव एसएसपी की निगरानी में है। शव पीजीआई ले जाया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम होना बाकी है। वहीं, आईएएस अमनीत के चिंता जताने के बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेश खुल्लर उनके पास पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने परिवार से पोस्टमार्टम को लेकर बात की है। परिवार से दो घंटे तक बात करने के बाद वह वहां से रवाना हुए।