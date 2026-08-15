कौन हैं IPS नूपुर प्रसाद? सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने वालीं अफसर को मिलेगा राष्ट्रपति पदक

नूपुर प्रसाद CBI में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दिल्ली पुलिस में वापस लौट आई हैं। फिलहाल वह दिल्ली पुलिस की EOW में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। नूपुर प्रसाद को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा।

वरिष्ठ IPS अधिकारी नूपुर प्रसाद को इस साल राष्ट्रपति पदक फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति पदक पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। नूपुर प्रसाद को यह सम्मान कानून-व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस सुधारों में उनके उत्कृष्ट करियर और असाधारण योगदान के लिए दिया जा रहा है। इससे पहले नूपुर प्रसाद CBI का हिस्सा रही हैं और बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच के दौरान चर्चा में आई थीं। करीब पांच साल चली इस जांच के बाद CBI ने 2025 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और अभिनेता की मौत में किसी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिलने की बात कही थी।

कौन हैं नूपुर IPS प्रसाद? नूपुर प्रसाद 2007 बैच की AGMUT कैडर की IPS अधिकारी हैं। वह हाल ही में CBI में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दिल्ली पुलिस में वापस लौटी हैं। फिलहाल वह इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हैं। राष्ट्रपति पदक के लिए जारी प्रशस्ति में उन्हें एक कुशल अधिकारी बताते हुए उनकी बहुमुखी क्षमता, ईमानदारी और संस्थागत सोच की सराहना की गई है।

सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या थी भूमिका? नूपुर प्रसाद के CBI कार्यकाल की सबसे चर्चित जिम्मेदारियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शामिल रही। गौरतलब है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। बाद में उनके पिता केके सिंह की ओर से पटना में FIR दर्ज कराए जाने के बाद CBI ने अगस्त 2020 में जांच अपने हाथ में ली थी। इस दौरान गवाहों से पूछताछ, मेडिकल और फॉरेंसिक सबूतों की जांच समेत कई पहलुओं पर पड़ताल की गई। मार्च 2025 में CBI ने मुंबई और पटना की अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने कहा कि जांच में फाउल प्ले, आत्महत्या के लिए उकसाने या आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। जांच में IPS नूपुर की भूमिका काफी अहम रही।

दिल्ली पुलिस में भी निभाईं बड़ी जिम्मेदारियां इससे पहले नूपुर प्रसाद ने दिल्ली पुलिस में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह शाहदरा की पहली DCP रहीं और वहां पुलिसिंग का ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने ड्रग नेटवर्क और जुआ गतिविधियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की। DCP रहते हुए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव और लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसे बड़े आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था भी संभाली। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की आत्मरक्षा ट्रेनिंग, स्वच्छता अभियान, युवाओं के कौशल विकास और नशामुक्ति जैसे कार्यक्रमों पर भी काम किया।