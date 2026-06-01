IPL सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़; असम पुलिस ने 26 मोबाइल, कैश और गहने किए जब्त
मुख्य आरोपी आलोक जैन लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में शामिल था। छापेमारी के समय वे लाइव सट्टेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मॉनिटर और कई टैबलेट्स बरामद किए।
असम में आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गुवाहाटी सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शंभवी मिश्रा ने बताया कि शहर में एक बड़ा जुआ रैकेट सक्रिय था। पुलिस ने गहन खुफिया जानकारी जुटाने के बाद एक विशेष टीम गठित की, जिसका नेतृत्व एडीसीपी के साथ नूनमाटी की एसीपी, अधिकारी-इन-चार्ज और टीम के सदस्यों ने किया। कल आईपीएल फाइनल मैच के दौरान जब मैच जोरों पर था, पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा।
मुख्य आरोपी आलोक जैन लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में शामिल था। छापेमारी के समय वे लाइव सट्टेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मॉनिटर और कई टैबलेट्स बरामद किए, जिन पर आईपीएल मैच लाइव स्ट्रीम हो रहा था। इसके अलावा घर से 80 हजार रुपये नकद, भारी मात्रा में जेवरात, लग्जरी वाहन और गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों की करीब 26 लैंड डाक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए।
बेंगलुरु की सड़कों पर RCB फैंस का जबरदस्त जश्न
दूसरी ओर, आईपीएल में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के समर्थकों ने हैदराबाद के कुछ हिस्सों में जबरदस्त जश्न मनाया जिसके कारण पुलिस को लोगों को काबू करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने सड़कों पर जश्न मना रही बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में युवा रविवार रात को राज्य सचिवालय, केपीएचबी और अन्य इलाकों के पास सड़कों पर जमा हो गए। प्रशंसकों की ओर से सड़कों पर पटाखे फोड़ने और जश्न बेकाबू होने के कारण यातायात बाधित हो गया।
वायरल वीडियो में कुछ युवा अवरोधकों पर चढ़कर पटाखे फोड़ते दिख रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सड़कों को अवरुद्ध करने और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि केपीएचबी पुलिस थाना क्षेत्र में 17 व्यक्तियों के खिलाफ शराब के नशे में सड़कों पर उपद्रव करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें