IPL 2026: घर के अंदर जश्न मनाएं, सड़क पर नहीं; RCB फैंस को बेंगलुरु पुलिस की एडवाइजरी
विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेलकर आरसीबी की धमाकेदार जीत की नींव रखी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा इंडियन प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम कर लिया।
आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीत लिया है। इस बीच, बेंगलुरु में जीत का जस्ट मानने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बेंगलुरु सिटी पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा, 'बेंगलुरु सिटी पुलिस ने दर्शकों और फैंस के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सार्वजनिक रूप से सड़कों पर जश्न मनाने और खासतौर पर शांति व सुरक्षा भंग न करने की अपील की गई है। हम वाहनों की जांच कर रहे हैं और किसी भी तरह के सार्वजनिक उत्सव की इजाजत नहीं देंगे। अगर कोई जश्न मनाना चाहता है तो वह घर के अंदर ही मना सकता है।'
बता दें कि विराट कोहली ने 75 रनों की नाबाद पारी खेलकर आरसीबी की धमाकेदार जीत की नींव रखी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा इंडियन प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम कर लिया। कोहली ने मात्र 42 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने 25 गेंदों में अपना सबसे तेज IPL फिफ्टी भी पूरा किया। आरसीबी ने 156 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में ही 5 विकेट खोकर 161 रन बनाकर हासिल कर लिया।
गुजरात टाइटंस से कहां पर हुई गलती
रसिख सलाम दार ने 3/27 के आंकड़े के साथ शानदार गेंदबाजी की, जबकि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए। इनकी बदौलत टॉप-हैवी गुजरात टाइटंस की टीम 155 रनों पर सिमट गई। आरसीबी की शुरुआत वेंकटेश अय्यर के 32 और विराट कोहली की 62 रनों की ओपनिंग साझेदारी से हुई। कोहली अंत तक डटे रहे और मैच जिताऊ छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की शानदार गेंदबाजी के सामने गुजरात टाइटंस की पारी लड़खड़ा गई। पावरप्ले में ही उनके इन-फॉर्म बल्लेबाज आउट हो गए और बल्लेबाजी क्रम में की गई उलटफेर भी उन्हें महंगी पड़ी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें