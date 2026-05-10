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मोदी समर्थक ने राहुल गांधी की तारीफ में लिखी पोस्ट, क्या मिला जवाब; दिलचस्प है वाकया

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल गांधी अक्सर सत्ता पक्ष और मोदी समर्थकों के निशाने पर होते हैं। लेकिन अगर सरकार का कोई समर्थक राहुल गांधी की तारीफ करने लगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार।

मोदी समर्थक ने राहुल गांधी की तारीफ में लिखी पोस्ट, क्या मिला जवाब; दिलचस्प है वाकया

राहुल गांधी अक्सर सत्ता पक्ष और मोदी समर्थकों के निशाने पर होते हैं। लेकिन अगर सरकार का कोई समर्थक राहुल गांधी की तारीफ करने लगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार। नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाने वाले इन्वेंटमेंट कंसल्टेंट मुथुकृष्णन ने एक्स पर राहुल गांधी की तारीफ में पोस्ट लिखी है। वहीं, राहुल गांधी ने इसको लेकर दिलचस्प जवाब भी दिया है। राहुल ने लिखा है, ‘मुथु जी, आपके राजनीतिक विचार आपके हैं। लेकिन मेरे रिटर्न्स को बेहतर करने के लिए कुछ कीजिए।’ मुथुकृष्णन ने लिखा है राजनीतिक विधारधारा अलग होने और यह जानते हुए भी कि मैं मोदी समर्थक हूं, उन्होंने मुझे अपना म्यूचुअल फंड संभालने का काम दिया है।

परसेप्शन और हकीकत का फर्क
मुथुकृष्णन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं कोई निजी जानकारी नहीं साझा कर रहा। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि परसेप्शन और हकीकत में क्या फर्क होता है। उन्होंने आगे लिखा कि यह किसी नेता या राजनीतिक दल को समर्थन नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक पुराने वाकये का जिक्र किया है। मुथुकृष्णन लिखते हैं कि 2013 की बात है। मेरे एक क्लाइंट, राहुल गांधी के साथ प्रोफेशनल ढंग से काम कर रहे थे। उन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए राहुल गांधी को मेरा नाम सुझाया।

मेल और फोन पर बात
इसके आगे मुथु लिखते हैं कि 2013 से, यूपीए-2 की सत्ता के दिनों से लेकर कांग्रेस के समर्थन से विजय के शपथग्रहण तक राहुल गांधी के म्यूचुअल फंड को मैं ही देख रहा हूं। हमारे बीच कई बार मेल का आदान-प्रदान हुआ है और फोन पर भी कई बार बातचीत हुई है। वह लिखते हैं कि जैसा कि आप जानते मैं 2014 से 2024 तक मोदी का जबर्दस्त समर्थक रहा हूं। लेकिन न तो राहुल और न ही, उनके ऑफिस से इस मामले पर कभी कोई बात कही गई। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि उनका ऑफिस मेरे ट्वीट्स तो देखता ही होगा। लेकिन कभी राजनीतिक विचारधारा का टकराव कभी प्रोफेशनल काम से नहीं हुआ।

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स्वभाव की भी तारीफ
मुथुकृष्णन ने अपनी पोस्ट में आगे राहुल गांधी के स्वभाव की भी खूब तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी से जितनी बार भी बात हुई है, वह बेहद सम्मान से पेश आए हैं। उन्होंने कभी भी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की। कुछ साल पहले की बात है। यह जानते हुए भी कि मैं एक भाजपा समर्थक हूं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रोफेशनल को चुनने के लिए मेरी राय मांगी। मुथु लिखते हैं कि मेरी इस पोस्ट के बाद हो सकता है, राहुल गांधी के साथ मेरे प्रोफेशनल रिश्तों पर संकट आ जाए, कोई बात नहीं। हर चीज का एक दिन अंत तो होता ही है।

आईटी सेल्स के चक्कर में मत पड़िए
मुथु ने आगे लिखा कि मैंने यह पोस्ट सिर्फ यह बताने के लिए लिखी है कि मेनस्ट्रीम मीडिया या दलों के आईटी सेल्स, किसी को पूरी तरह से अमानवीय दिखा सकते हैं। मैं राहुल गांधी को एक राजनेता के तौर पर नहीं जानता। लेकिन पिछले 14 साल की बातचीत के आधार पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि वह प्रोफेशनल्स का काफी सम्मान करते हैं और बेहद शानदार इंसान हैं। मुथुकृष्णन लिखते हैं कि मीडिया आईटी सेल्स के चक्कर में मत पड़िएगा। चाहे मामला किसी भी दल का हो।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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