investigation into singer Zubin Gargs death CM Sarma to personally travel to Delhi to bring hi dead body गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच करवाएगी असम सरकार, खुद शव लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सरमा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsinvestigation into singer Zubin Gargs death CM Sarma to personally travel to Delhi to bring hi dead body

गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच करवाएगी असम सरकार, खुद शव लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सरमा

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि वह इस मामले की जांच करवाएंगे। अब तक दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सरमा ने कहा है कि गायक का पार्थिव शरीर दिल्ली से लाने वह खुद जाएंगे।

Ankit Ojha पीटीआईSat, 20 Sep 2025 04:07 PM
share Share
Follow Us on
गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच करवाएगी असम सरकार, खुद शव लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कराएगी। इसके अलावा उनका शव दिल्ली से गुवाहाटी लाने वह खुद पहुंचेंगे। ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के आयोजक श्यामकानु महंता और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ मोरीगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सरमा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘असम पुलिस जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच करेगी और महंत तथा सिद्धार्थ शर्मा के साथ-साथ गायक के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद रहे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि गर्ग को हादसे से एक रात पहले एक पार्टी में ले जाया गया था और ‘‘हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सच है।’’

जुबिन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में ‘‘जीवनरक्षक जैकेट के बिना तैरते समय’’ मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सिंगापुर के अधिकारियों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि घटनास्थल भारत नहीं है, इसलिए यदि कोई आपराधिक पहलू है तो हम उस देश से जानकारी लेंगे और यदि जुबिन को गलत इरादे से असम से ले जाया गया था, तो हम इस पहलू की जानकारी लेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार उनकी मृत्यु से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराएगी और अगर कोई भी जानकारी देना चाहता है या गवाह बनना चाहता है, तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।’’ शर्मा ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए यह मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए ताकि लोकप्रिय गायक की मृत्यु के संबंध में कुछ भी छिपा न रहे।

सरमा ने कहा कि गायक का पार्थिव शरीर एक विशेष विमान से गुवाहाटी लाया जाएगा। विमान के रविवार सुबह असम पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शनिवार को पार्थिव शरीर लेने दिल्ली जाएंगे। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मैं सिंगापुर से प्रिय जुबिन का पार्थिव शरीर लाए जाने के बाद उसे लेने आज दिल्ली जाऊंगा। उम्मीद है कि हम सुबह छह बजे तक वहां से शव को गुवाहाटी लाएंगे।”

Himanta Biswa Sarma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।