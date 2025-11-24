Hindustan Hindi News
गोल्ड माइनिंग में निवेश करो और… भारत को अफगानिस्तान का मेगा ऑफर, जल-भुन जाएगा पाक

ASSOCHAM ने फिलहाल इस ऑफर पर सावधानीपूर्वक और नपा तुलाे जवाब दिया है, और कहा है कि वहां माइनिंग अभी भी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है और किसी भी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने से पहले डिटेल्ड जियोलॉजिकल ग्राउंडवर्क की जरूरत है।

Mon, 24 Nov 2025 08:34 PMPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसे जानकर दूसरा पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान को न सिर्फ मिर्ची लग सकती है बल्कि वह जल भुनकर खाक होने वाला है। दरअसल, अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि उनकी सरकार सोने के खनन सहित नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को पांच साल की कर छूट देने को तैयार है। भारत दौरे पर आए अजीजी ने उद्योग मंडल ‘एसोचैम’ द्वारा आयोजित एक परिचर्चा सत्र में कहा कि पाकिस्तान के साथ तनाव व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘अफगानिस्तान में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आपको अधिक प्रतिस्पर्धा भी नहीं मिलेंगे। आपको शुल्क सहायता भी मिलेगी और हम आपको जमीन भी दे सकेंगे। पांच साल की कर छूट उन कंपनियों को दी जाएगी जो नए क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि रखती हैं।’’ उन्होंने कहा कि अगर भारतीय कंपनियां निवेश के लिए मशीनरी आयात करती हैं तो अफगानिस्तान केवल एक प्रतिशत शुल्क लगाएगा।

शुरुआत में भेजें अपना दल

अजीजी ने कहा, ‘‘सोने के खनन के लिए निश्चित रूप से तकनीकी एवं पेशेवर दल या पेशेवर कंपनियों की जरूरत होगी। इसलिए, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि शुरुआत में आप अपने दल भेजें, वे शोध कर सकते हैं, शुरुआत में अन्वेषण कर सकते हैं और फिर काम शुरू कर सकते हैं।’’अफगान मंत्री ने कहा, ‘‘हालांकि, शर्त यह है कि हम उम्मीद करेंगे कि इसका प्रसंस्करण देश में ही हो ताकि वहां रोजगार उत्पन्न हो सकें।’’

छह दिन की भारत यात्रा पर हैं अफगानी मंत्री

अजीजी ने भारतीय पक्ष से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ‘छोटी-छोटी’ बाधाओं को दूर करने का भी आग्रह किया। उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में कहा, ‘‘हम भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध मजबूत करना चाहते हैं। कुछ मामूली बाधाएं हैं जो वास्तव में समग्र प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं जैसे वीजा, हवाई गलियारा, बैंकिंग लेनदेन। इसलिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में सुधार के लिए इनका समाधान करना होगा।’’ बता दें कि अफगानिस्तान के मंत्री छह दिन की भारत यात्रा पर हैं।

