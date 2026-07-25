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जंतर-मंतर इलाके में बढ़ाया गया इंटरनेट शटडाउन, जानें कब तक बंद रहेगा मोबाइल डेटा नेटवर्क

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के केंद्रीय दिल्ली के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट अभी बंद रहेगा। सरकार ने इसकी अवधि आज यानी शनिवार रात तक के लिए बढ़ा दी है। 

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जंतर मंतर इलाके में बढ़ाया गया इंटरनेट शटडाउन

कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर चले रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने इस इलाके में मोबाइल इंटरनेट बैन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले दोपहर शनिवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया था जिसे बढ़ाकर अब रात के 12 बजे तक कर दिया गया है। डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर ने कहा, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है। बुहत सारी ऐसी जानकारियों सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं जो कि गलत होती हैं। यह बहुत जरूरी है कि वीडियो और तस्वीरों का फैक्ट चेक किया जाए। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। हम फेक न्यूज पर सही जानकारी दे रहे हैं। एआई और डीपफेक वीडियो , एडिटेड क्लिप के जरिए गलत जानकारी फैला दी जाती है। इनमें अंतर करना जरूरी है।

जंतर-मंतर के आसपास बढ़ाई गई बैरिकेडिंग

जंतर-मंतर के आसपास आज बैरिकेडिंग भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। सीजेपी ने कहा है कि आज फिर सरकार के साथ वार्ता होने वाली है। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय दिल्ली में कम से कम 18 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है।

वायरल हो गया था पीयूष गोयल का डीपफेक वीडियो

सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक डीपफेक वीडियो वायरल हो रहा था। गोयल ने आरोप लगाया है कि संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत के उनके वीडियो के साथ ''दुर्भावनापूर्ण तरीके'' से छेड़छाड़ कर उसे भ्रामक रूप दिया गया है। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

'डीपफेक' वीडियो कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें कोई व्यक्ति ऐसी बातें कहता या करता दिखाई देता है, जो उसने वास्तव में कभी नहीं कही। यह कार्रवाई उस कथित 'डीपफेक' वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद की गई, जिसमें गोयल को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के मुद्दे पर देशभर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरी टिप्पणी करते दिखाया गया।

गोयल ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए कृत्रिम मेधा का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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