प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस बार योग दिवस की थीम 'योग फॉर वेलनेस' है, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योगाभ्यास पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरन रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण भी शामिल है। भारत की पहल पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत 7 साल पहले हुई थी। हालांकि, पिछले साल कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इस बार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है लेकिन वर्चुअल। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद से ही हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कोरोना के बीच यह दूसरा योग दिवस है। जानें, पल-पल की अपडेट्स:

Mon, 21 Jun 2021 06:54 AM

दुनिया को एम-योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इसमें अलग-अलग भाषाओं में योग से जुड़े वीडियो होंगे।

Mon, 21 Jun 2021 06:52 AM

योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है: पीएम मोदी

योग नकारात्मकता से सकारात्मकता का रास्ता। कोई नकारात्मकता हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है: पीएम मोदी

Mon, 21 Jun 2021 06:49 AM

इस बार योग दिवस की थीम ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह बढ़ाया: पीएम

कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम 'योग फॉर वेलनेस' ने करोड़ो लोगों में योग के प्रति उत्साह को और बढ़ाया। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एकसाथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बनें: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कार्यक्रम में PM

Mon, 21 Jun 2021 06:46 AM

कठिन समय में योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना: PM

जब कोरोना के अदृष्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश, साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से, इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में, योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना: PM

Mon, 21 Jun 2021 06:43 AM

लोग इस मुश्किल समय में योग को आसानी से भूल सकते थे लेकिन इसके विपरीत लोगों का इससे प्रेम बढ़ा है।

Mon, 21 Jun 2021 06:35 AM

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आवास पर किया योग

On #InternationalYogaDay, Union Minister Dharmendra Pradhan performs Yoga at his residence in Delhi. pic.twitter.com/kflWX408AL — ANI (@ANI) June 21, 2021

Mon, 21 Jun 2021 06:14 AM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी योग दिवस की शुभकामनाएं

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।



योग, भारतीय मनीषा द्वारा विश्व को प्रदान किया गया वह अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है।



आइए, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी 'योग' को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 20, 2021

Mon, 21 Jun 2021 05:59 AM

हरिद्वार में रामदेव ने अचार्य बालकृष्ण के साथ कार्यक्रम का आयोजन

On International Yoga Day, Yog Guru Ramdev along with Acharya Balkrishna performs yoga at Niramayam Yoggram Village in Haridwar, Uttarakhand. Children and many other people also attend the event. pic.twitter.com/GVyNpKJwA4 — ANI (@ANI) June 21, 2021

Mon, 21 Jun 2021 05:56 AM

US में भारतीय दूतावास ने मनाया योग दिवस, 3000 से ज्यादा लोग शामिल

US | Consulate General of India, New York partnered with the Times Square Alliance to host the International Yoga celebrations in Times Square on Sunday. Over 3,000 people attended the day-long event which was themed 'Solstice'. pic.twitter.com/olwvhQRco0 — ANI (@ANI) June 20, 2021

Mon, 21 Jun 2021 05:22 AM

योग दिवस के मौके पर सुबह साढ़े छह बजे पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित