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CJP के आंदोलन पर पाकिस्तान के पेट में भी मरोड़? पर पाक विदेश मंत्रालय का जवाब तो सुनिए...

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर

राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की चर्चा अब देश से बाहर निकलकर विदेशों में भी हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। वहां भी लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। इसकी बानगी पाक विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में देखने को मिला, जब वहां के पत्रकारों ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस बारे में ताबड़तोड़ सवाल दागे। हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली में हो रहे हालिया विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी कर दिया और साफ तौर पर कहा कि यह भारत का "आंतरिक मामला" है और ऐसे मामलों पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, एक पत्रकार ने भारत में हो रहे प्रदर्शनों और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को मानवाधिकारों का उल्लंघन से जोड़ दिया और इस पर विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया पूछी लेकिन दूध का जला छांछ भी फूंक-फूंककर पी रहे पाकिस्तान ने फौरन खुद पर कंट्रोल करते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला करार देते हुए टिप्पणी से इनकार कर दिया। पाक MEA प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ऐसे मामलों पर टिप्पणी नहीं करता है। प्रवक्ता ने कहा, “यह अनिवार्य रूप से भारत का आंतरिक मामला है। हम ऐसे मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं।”

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लाल सागर पर भी सवाल

इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लाल सागर में नौसैनिक उपस्थिति पर भी सवाल पूछे गए। विशेष रूप से लाल सागर में पाकिस्तानी नौसेना की उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि यह परिचालन विवरण का मामला है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय या अन्य संबंधित विभागों से संपर्क किया जाना चाहिए। ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान से अफगान नागरिकों के निर्वासन और IFRP प्रक्रिया के पूरा होने के समय को लेकर भी सवाल पूछे गए। कुछ अफगानों ने दावा किया है कि पुनर्वास का आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें पाकिस्तान से वापस भेजा गया है।

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पाकिस्तान ने दिखाया संयम

कुल मिलाकर देखें तो CJP आंदोलन पर पाकिस्तान का यह बयान क्षेत्रीय मामलों में पाकिस्तान के कूटनीतिक संयम को दर्शाता है, जहाँ उसने पड़ोसी देश के विरोध प्रदर्शनों को उनका निजी मामला बताकर हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई है। बता दें कि दिल्ली में पिछले तीन हफ्तों से CJP की अगुवाई में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी पिछले तीन दिनों से इस मामले पर संसद से सड़क तक आंदोलन कर रही है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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