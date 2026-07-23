इंटेलिजेंस फेलियर या बाहरी घुसपैठ: आखिरी 48 घंटे में CJP का आंदोलन कैसे हुआ हिंसक? सनसनीखेज खुलासे

सोमवार (20 जुलाई) को CJP को आंदोलन के दौरान संसद मार्च का आह्वान किया गया था। इस दौरान राजधानी दिल्ली के अतिसुरक्षित इलाके यानी संसद के आसपास बड़ी संख्या में युवा पहुंच गए थे, जहां उनकी पुलिस से झड़पें हुई थीं।

NEET पेपर लीक मामले के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों का 20 दिनों तक चला शांतिपूर्ण धरना आखिर अंतिम चरण में कैसे हिंसक हो गया? इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों की आंतरिक जांच में कई चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 20 दिनों से जारी शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन आखिरी दौर में बाहरी समूहों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। इससे इंटेलिजेंस फेलियर और सुरक्षा में बड़ी चूक का पता चला है।

CNN-News18 के मुताबिक, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई सोमवार को संसद मार्च शुरू होने से पहले के आखिरी 48 से 72 घंटों में संगठित समूहों ने इस विरोध-प्रदर्शन में घुसपैठ की थी। सुरक्षा एजेंसियां ​​अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या यह तनाव अचानक बढ़ा या यह किसी बड़ी और सुनियोजित कोशिश का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक, सबसे बड़ी नाकामियों में से एक भीड़ की संख्या का इंटेलिजेंस द्वारा गलत अनुमान लगाना था। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद थी कि करीब 7,000 से 8,000 प्रदर्शनकारी वहां आएंगे लेकिन इसके बजाय, भीड़ बढ़कर 50,000 से ज़्यादा लोगों की हो गई, जिससे सुरक्षा बल कम पड़ गए और शांति व्यवस्था कायम करने वाली एजेंसियां ​​बैकफुट पर आ गईं।

पड़ोसी राज्यों की इंटेलिजेंस यूनिट्स भी फेल आंतरिक जांच रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि आंदोलन के अंतिम दौर में कुछ ऐसे कट्टरपंथी और संगठित समूह घुस आए, जिनका मकसद सिर्फ टकराव पैदा करना था। इन उपद्रवियों ने धारा 144 लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर के पास पत्थरों, लाठियों और हथियारों का जखीरा जमा कर लिया था। इस वजह से हालत यह हो गई कि आंदोलन के उदारवादी नेता भीड़ पर से अपना नियंत्रण खो बैठे और इन बाहरी तत्वों ने भीड़ को हाई-सिक्योरिटी जोन की तरफ धकेल दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों की इंटेलिजेंस यूनिट्स भी इस मामले में पूरी तरह नाकाम रहीं; वे दिल्ली की तरफ बढ़ते हजारों प्रदर्शनकारियों की आहट तक नहीं पहचान पाईं।

इंटरनेट बंद तो फिर कैसे किया कम्यूनिकेशन? जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि हालांकि मूल विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन टकराव वाले प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए जाने जाने वाले समूह धीरे-धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक, उपद्रवी तत्वों ने 20 जुलाई के "संसद चलो" मार्च से पहले जंतर-मंतर के पास पत्थर, लाठियां और अन्य चीजें जमा कर ली थीं, जबकि वहां निषेधाज्ञा लागू थी। इंटरनल रिपोर्ट में अशांति के दौरान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक, मोबाइल इंटरनेट पर आम पाबंदियों का सीमित असर हुआ क्योंकि कुछ आयोजकों ने सेलुलर सेवाएं बंद होने के बाद भी बातचीत जारी रखने के लिए ऑफलाइन, पीयर-टू-पीयर ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग ऐप्स का सहारा लिया होगा।