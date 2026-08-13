सुभाष चंद्र बोस का अपमान करना BJP सांसद को पड़ा भारी, शुभेंदु ने छीन लिया राजकीय सम्मान

आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने एक मीडिया बयान के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विवादास्पद टिप्पणी की।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय को दिए गए बंगा विभूषण पुरस्कार वापस ले लिया है। आपको बता दें कि नागेंद्र राय को अनंत महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें यह राजकीय सम्मान इसी वर्ष फरवरी में प्रदान किया गया था। उस समय ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थीं।

सरकार ने कार्रवाई करते हुए कहा कि कुछ ऐसे तथ्य और हालात सामने आए हैं जिनसे नागेंद्र राय के पास इस सम्मान के बने रहने पर सवाल उठता है। सरकार ने कहा, "सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि नागेंद्र राय के पास 'बंगा विभूषण' का बना रहना इस सम्मान की गरिमा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार 21 फरवरी 2026 को नागेंद्र राय को दिए गए 'बंगा विभूषण' सम्मान को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है और रद्द करती है।"

नेताजी पर जीरो टॉलरेंस की नीति इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी के अपमान के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि जो लोग खुले तौर पर या सोशल मीडिया के जरिए नेताजी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा था, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान बंगाल की धरती से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जिन लोगों ने नेताजी का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पुलिस को भारतीय न्याय संहिता के तहत त्वरित और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।"

क्या अनंत महाराज पर भी होगी पुलिस कार्रवाई? पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद अनंत महाराज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून के सामने सभी समान हैं। उन्होंने कहा, "मैं किसी का नाम लेकर उसे मशहूर नहीं बनाना चाहता, लेकिन कानून का शासन सबके लिए बराबर है। चाहे वह कोई आम नागरिक हो, विधायक हो, सांसद हो या किसी भी दल का नेता हो। पुलिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के आधार पर ही निष्पक्षता से काम करेगी।"

क्या है मामला? आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने एक मीडिया बयान के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी बताया और भारत की आजादी की लड़ाई में उनकी लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राज्य के उत्तरी हिस्से में कूचबिहार से आते हैं और राजबंशी समुदाय के नेता हैं।

इसके बाद सोशल मीडिया पर नेताजी से जुड़ी विकृत तस्वीरें और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने लगे। इस विषय पर संज्ञान लेते हुए उत्तर बंगाल के विधायकों दीपक बर्मन और निसिथ प्रामाणिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राष्ट्रीय नायक की गरिमा की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की।