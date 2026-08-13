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सुभाष चंद्र बोस का अपमान करना BJP सांसद को पड़ा भारी, शुभेंदु ने छीन लिया राजकीय सम्मान

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
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आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने एक मीडिया बयान के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विवादास्पद टिप्पणी की।

सुभाष चंद्र बोस का अपमान करना BJP सांसद को पड़ा भारी, शुभेंदु ने छीन लिया राजकीय सम्मान
भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय को दिए गए बंगा विभूषण पुरस्कार को वापस ले लिया है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना भारी पड़ गया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय को दिए गए बंगा विभूषण पुरस्कार वापस ले लिया है। आपको बता दें कि नागेंद्र राय को अनंत महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें यह राजकीय सम्मान इसी वर्ष फरवरी में प्रदान किया गया था। उस समय ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थीं।

सरकार ने कार्रवाई करते हुए कहा कि कुछ ऐसे तथ्य और हालात सामने आए हैं जिनसे नागेंद्र राय के पास इस सम्मान के बने रहने पर सवाल उठता है। सरकार ने कहा, "सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि नागेंद्र राय के पास 'बंगा विभूषण' का बना रहना इस सम्मान की गरिमा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार 21 फरवरी 2026 को नागेंद्र राय को दिए गए 'बंगा विभूषण' सम्मान को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है और रद्द करती है।"

नेताजी पर जीरो टॉलरेंस की नीति

इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी के अपमान के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि जो लोग खुले तौर पर या सोशल मीडिया के जरिए नेताजी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा था, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान बंगाल की धरती से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जिन लोगों ने नेताजी का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पुलिस को भारतीय न्याय संहिता के तहत त्वरित और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।"

क्या अनंत महाराज पर भी होगी पुलिस कार्रवाई?

पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद अनंत महाराज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून के सामने सभी समान हैं। उन्होंने कहा, "मैं किसी का नाम लेकर उसे मशहूर नहीं बनाना चाहता, लेकिन कानून का शासन सबके लिए बराबर है। चाहे वह कोई आम नागरिक हो, विधायक हो, सांसद हो या किसी भी दल का नेता हो। पुलिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के आधार पर ही निष्पक्षता से काम करेगी।"

क्या है मामला?

आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने एक मीडिया बयान के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी बताया और भारत की आजादी की लड़ाई में उनकी लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राज्य के उत्तरी हिस्से में कूचबिहार से आते हैं और राजबंशी समुदाय के नेता हैं।

इसके बाद सोशल मीडिया पर नेताजी से जुड़ी विकृत तस्वीरें और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने लगे। इस विषय पर संज्ञान लेते हुए उत्तर बंगाल के विधायकों दीपक बर्मन और निसिथ प्रामाणिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राष्ट्रीय नायक की गरिमा की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की।

भाजपा पर नेताजी के अपमान के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि उनकी पार्टी और सरकार के मन में नेताजी के प्रति अगाध सम्मान है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'नेताजी सुभाष सेवा केंद्र' स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही दिल्ली में 'कर्तव्य पथ' पर नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित की है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Suvendu Adhikari
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