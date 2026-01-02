यह कुरान का अपमान, जोहरान ममदानी की उमर खालिद वाली चिट्ठी पर भड़का विश्व हिंदू परिषद

संक्षेप: दिल्ली में दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी की ओर से लिखे गए पुराने नोट को लेकर अब बहस छिड़ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे कुरान का अपमान बता दिया है।

दिल्ली दंगे के आरोपी जेल में बंद उमर खालिद के लिए लिखी गई न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी की चिट्ठी सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले उमर खालिद का समर्थन करके ममदानी ने कुरान की तौहीन की है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने उन अमेरिकी सांसदों को भी निशाने पर लिया है जिन्होंने अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को पत्र लिखकर उमर खालिद को रिहा करने की बात कही थी।

वीएचपी ने कहा कि ममदानी जैसे लोग भारत के अपराधियों का समर्थन करने लगते हैं लेकिन जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है तब उनकी आवाज नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भी ऐसे लोग चुप हैं।

ममदानी के नोट में क्या था न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के माता-पिता से मिलने के बाद उमर खालिद के लिए एक नोट लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, प्रिय उमर, मैं तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिसमें तुमने कहा था कि कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे माता पिता से मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। हम तुम्हें याद करते हैं। उमर खालिद की सहयोगी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा जब जेल उन्हें अकेला करने की कोशिश करते हैं तो शब्दों की यात्रा होती है। जोहरान मामदानी ने उमर खालिद को यह चिट्ठी लिखी थी।

अमेरिकी सांसदों ने भी लिखी थी चिट्ठी अमेरिका के कुछ सांसदों ने भी भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को पत्र लिखकर कहा था कि उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक उन्हें समय से सुनवाई का अधिकार है। बतादें कि 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में उमर खालिद समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गा था। इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।