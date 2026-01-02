Hindustan Hindi News
यह कुरान का अपमान, जोहरान ममदानी की उमर खालिद वाली चिट्ठी पर भड़का विश्व हिंदू परिषद

यह कुरान का अपमान, जोहरान ममदानी की उमर खालिद वाली चिट्ठी पर भड़का विश्व हिंदू परिषद

संक्षेप:

दिल्ली में दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी की ओर से लिखे गए पुराने नोट को लेकर अब बहस छिड़ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे कुरान का अपमान बता दिया है। 

Jan 02, 2026 04:34 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली दंगे के आरोपी जेल में बंद उमर खालिद के लिए लिखी गई न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी की चिट्ठी सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले उमर खालिद का समर्थन करके ममदानी ने कुरान की तौहीन की है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने उन अमेरिकी सांसदों को भी निशाने पर लिया है जिन्होंने अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को पत्र लिखकर उमर खालिद को रिहा करने की बात कही थी।

वीएचपी ने कहा कि ममदानी जैसे लोग भारत के अपराधियों का समर्थन करने लगते हैं लेकिन जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है तब उनकी आवाज नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भी ऐसे लोग चुप हैं।

ममदानी के नोट में क्या था

न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के माता-पिता से मिलने के बाद उमर खालिद के लिए एक नोट लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, प्रिय उमर, मैं तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिसमें तुमने कहा था कि कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे माता पिता से मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। हम तुम्हें याद करते हैं। उमर खालिद की सहयोगी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा जब जेल उन्हें अकेला करने की कोशिश करते हैं तो शब्दों की यात्रा होती है। जोहरान मामदानी ने उमर खालिद को यह चिट्ठी लिखी थी।

अमेरिकी सांसदों ने भी लिखी थी चिट्ठी

अमेरिका के कुछ सांसदों ने भी भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को पत्र लिखकर कहा था कि उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक उन्हें समय से सुनवाई का अधिकार है। बतादें कि 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में उमर खालिद समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गा था। इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

यूएपीए का मामला दर्ज होने के बाद जमानत मिलनी मुश्किल होती है। वीएचपी के प्रवक्ता बंसल ने कहा, ममदानी को कुछ भी बोल देने से पहले कम से कम उमर खालिद जैसे लोगों का सच जान लेना चाहिए। यह आखिर किस तरह की मानसिकता है? ये हत्यारों के साथ खड़े हैं और ऐसे लोग कुरान को हाथ में लेकर शपथ लेकर कुरान का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि ममदानी को आत्ममंथन करने की जरूरत है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
